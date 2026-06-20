Tumore al seno, Villa Letizia inaugura il nuovo mammografo

L’AQUILA – Ogni anno in Italia vengono diagnosticati oltre 55.000 nuovi casi di tumore al seno, la neoplasia più frequente nella popolazione femminile. Nonostante l’incidenza elevata, la diagnosi precoce continua a rappresentare il fattore decisivo: grazie ai programmi di screening e ai progressi della medicina, la sopravvivenza a cinque anni supera oggi l’88% e raggiunge oltre il 95% quando la malattia viene individuata nelle fasi iniziali.

Numeri che confermano come la prevenzione sia il primo e più efficace strumento di tutela della salute delle donne. Una priorità che in Abruzzo assume un rilievo particolare: in base al peso demografico regionale, si stimano tra 1.300 e 1.600 nuovi casi l’anno, un dato che rende evidente la necessità di potenziare l’accesso agli screening e alle tecnologie diagnostiche avanzate.

In questa direzione si inserisce l’iniziativa del Presidio Ospedaliero Villa Letizia, che martedì 23 giugno 2026 inaugurerà il nuovo mammografo destinato alla diagnostica senologica della struttura. L’appuntamento, in programma dalle 10.00 alle 12.30 nella sede di Preturo (AQ), sarà accompagnato da un incontro aperto a professionisti sanitari, istituzioni, associazioni e cittadini dedicato al tema “L’importanza della prevenzione”.

L’evento rappresenta un momento di confronto sul ruolo degli screening mammografici, sull’evoluzione delle tecnologie e sulle opportunità offerte oggi dalla diagnosi precoce nella lotta contro il tumore al seno. Durante la mattinata sarà presentata ufficialmente la nuova apparecchiatura, frutto di un investimento che rafforza la capacità diagnostica della struttura e amplia i servizi a disposizione delle donne abruzzesi.

Dopo i saluti istituzionali, l’Amministratore Delegato Gaetano Sorrentino accoglierà gli ospiti, mentre la tavola rotonda sarà moderata dal giornalista Angelo De Nicola. Gli specialisti approfondiranno le più recenti innovazioni in ambito senologico e il contributo che la tecnologia può offrire alla medicina preventiva.

Particolare attenzione sarà dedicata alla diffusione di una cultura della prevenzione che coinvolga non solo le singole donne, ma l’intera comunità. Il nuovo mammografo si inserisce infatti in una visione di sanità territoriale orientata all’accesso tempestivo alle cure e alla diagnosi precoce, riconosciuti dalla comunità scientifica come fattori determinanti per migliorare gli esiti clinici.

L’esame mammografico potrà essere effettuato con impegnativa medica e prenotazione tramite CUP, compatibilmente con la disponibilità delle agende e con copertura del Servizio Sanitario Nazionale. Resterà inoltre disponibile la prenotazione in regime privato.

Programma

• Ore 10.00 – Saluti istituzionali

• Ore 10.30 – Presentazione del nuovo mammografo

• Ore 11.00 – Incontro “L’importanza della prevenzione”

• Ore 12.30 – Momento conviviale

Con questa iniziativa, Villa Letizia rinnova il proprio impegno a favore della salute femminile e della diffusione della prevenzione, nella convinzione che l’accesso a tecnologie diagnostiche avanzate e a controlli regolari rappresenti uno degli strumenti più efficaci per ridurre l’impatto del tumore al seno e proteggere la salute delle donne di oggi e delle future generazioni.