Pescara, Avis:“Vieni con noi, diventa volontario di Servizio civile”

Parte la campagna dell’Avis Comunale Pescara rivolta ai giovani dai 18 ai 28 anni

PESCARA – “Vieni con noi, diventa volontario di Servizio civile”. Questo lo slogan scelto dall’Avis Nazionale per intercettare l’interesse dei giovani che vogliano vivere un’esperienza unica all’interno di una delle sedi dell’associazione italiana volontari del sangue.

Anche l’Avis Comunale Pescara, di cui è presidente Vincenzo Lattuchella, fa sua la campagna nazionale e invita ragazzi e ragazze dai 18 ai 28 che vogliano partecipare al prossimo bando nazionale per il servizio civile (non c’è ancora una data ufficiale) a conoscere l’opportunità di passare dodici mesi all’interno di una realtà che basa la sua attività su solidarietà, generosità e altruismo.

La campagna di promozione vede 10 giovani che, attraverso il messaggio delle dita che compongono la lettera V di volontario, invitano i loro coetanei a provare questa esperienza o a cercare maggiori informazioni.

«Nel corso degli anni», sottolinea Lattuchella, «il servizio civile ha consentito alla nostra sede di poter contare sull’apporto indispensabile di questi giovani, per promuovere ancora di più la donazione di sangue e stabilire un rapporto continuo e diretto con i donatori. Per i giovani, inoltre, il servizio civile ha rappresentato un’opportunità formativa utile anche per successive esperienze lavorative.

Attualmente prestano servizio nella nostra sede di Pescara, 5 giovani: 3 per il progetto Avis Pescara e 2 per il progetto Avis Abruzzo, mentre nel prossimo bando saranno 6 i posti a disposizione. Chi ci sceglierà troverà un ambiente dove collaborazione e spirito di gruppo la fanno da padrone».

Per informazioni su come svolgere il servizio civile nell’Avis Comunale Pescara ci si può recare nella sede in corso Vittorio Emanuele II, 10, nei seguenti giorni e orari:

Lunedì e martedì dalle ore 7:30 alle 15;

Mercoledì e venerdì dalle 7:30 alle 12 e dalle 16 alle 19:30;

Sabato dalle 7:30 alle 12;

Ogni ultima domenica del mese apertura straordinaria dalle 9 alle 12.