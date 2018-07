Calendario Sieco Service Impavida Ortona 2018 – 2019

La Lega Pallavolo di Serie A, ha reso noti i calendari del prossimo campionato di SuperLega e Serie A2 CredemBanca

ORTONA – La serie A2 sarà divisa in due gironi, quello denominato “Bianco”, formato da 13 squadre, e quello “Blu” che ne conta invece 14. La Sieco 2018/2019 è stata inserita nel BLU insieme a: Olimpia Bergamo, Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania, Videx Grottazzolina, Gioiella Gioia Del Colle, Pool Libertas Cantù, Materdominivolley.it Castellana Grotte, Club Italia Crai Roma, Tinet Prata di Pordenone, Tipiesse Cisano Bergamasco, Pag Taviano, Messaggerie Artec Catania, Cuneo Sport, Gas Sales Piacenza.

«Di certo potevamo avere una partenza più soft» scherza coach Nunzio Lanci. «Le prime tre gare saranno molto, molto impegnative e ottenere subito qualche risultato in questo trittico ci darebbe slancio e fiducia per tutta la fase a gironi. La prima di campionato sarà con Bergamo, una delle pretendenti al salto di categoria. Dobbiamo però partire con l’idea e con la mentalità di non essere inferiori a nessuno e chissà che magari, spinti dal nostro pubblico, non si riesca anche a strappare una vittoria. Sarebbe un buon viatico e di buon auspicio per il nostro cammino. Ricordo ancora l’anno che vincemmo la Regular Season. Era la prima giornata ed incontravamo all’esordio la corazzata del Vibo Valentia, tutti ci davano come spacciati e invece andò bene. Molto bene, considerando poi la splendida stagione».

La Sieco partirà in casa il 14 ottobre contro la Pallavolo Olimpia Bergamo.

Calendario 2018 – 2019 della Sieco Service

Sieco Service Impavida Ortona – Olimpia Bergamo

(andata 14 ottobre, ritorno 30 dicembre)

Videx Grottazzolina – Sieco Service Impavida Ortona

(andata 21 ottobre, ritorno 6 gennaio)

PAG Taviano – Sieco Service Impavida Ortona

(andata 28 ottobre, ritorno 13 gennaio)

Sieco Service Impavida Ortona – Maury’s Assicurazioni Tuscania

(andata 1 novembre, ritorno 20 gennaio)

Gioiella Gioia Del Colle – Sieco Service Impavida Ortona

(andata 4 Novembre, ritorno 27 gennaio)

Sieco Service Impavida Ortona – Messaggerie Artec Catania

(andata 11 novembre, Ritorno 3 febbraio)

Sieco Service Impavida Ortona – Pool Libertas Cantù

(andata 18 novembre, Ritorno 17 febbraio)

Gas Sales Piacenza – Sieco Service Impavida Ortona

(andata 25 novembre, ritorno 24 febbraio)

Sieco Service Impavida Ortona – Cuneo Sport

(andata 2 dicembre, ritorno 3 marzo)

Tipiesse Cisano Bergamasco – Sieco Service Impavida Ortona

(andata 9 dicembre, ritorno 10 marzo)

Sieco Service Impavida Ortona – Materdomini Castellana G.

(andata 16 dicembre, ritorno 17 marzo)

Tinet Prata di Pordenone – Sieco Service Impavida Ortona

(andata 23 dicembre, ritorno 24 marzo)

Sieco Service Impavida Ortona – Club Italia CRAI Roma

(andata 26 dicembre, ritorno 31 marzo)