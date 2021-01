Viadotto San Martino S656 “Val Pescara–Chieti”: come cambia la viabilità

Gli interventi al via dal 29 gennaio e fino al 29 marzo e riguarderanno i viadotti San Martino I e San Martino II: ecco tutte le info utili

CHIETI – Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento tecnico funzionale dei Viadotti San Martino I e San Martino II situati lungo la strada statale 656 “Val Pescara – Chieti”.

Dalle 7.00 di domani 29 gennaio fino alle 20.00 del 29 marzo, verrà istituito il senso unico alternato lungo la statale 656 tra i km 2,600 e 3,600 per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza sia per il personale coinvolto che per l’utenza in transito.

Gli interventi riguardano lavori strutturali sull’impalcato per il rinforzo delle solette e dei cordoli laterali con l’installazione delle nuove barriera di sicurezza laterali, la sostituzione degli apparecchi di appoggio esistenti, la sostituzione dei giunti di dilatazione ed il rifacimento delle opere di impermeabilizzazione e dell’intero pacchetto stradale di pavimentazione.

