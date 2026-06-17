Verrecchia: “La Notte dei Serpenti è un orgoglio per l’Abruzzo”

PESCARA – “Essere presente oggi in Senato alla presentazione della quarta edizione de La Notte dei Serpenti è motivo di grande soddisfazione e orgoglio. In soli quattro anni questa manifestazione ha compiuto un percorso straordinario, affermandosi tra gli eventi culturali e musicali più rilevanti del panorama nazionale e conquistando la prestigiosa vetrina della prima serata del sabato su Rai Uno. Un risultato che premia una visione chiara e un lavoro costante, capace di trasformare un’intuizione in un progetto identitario per l’Abruzzo”,

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Massimo Verrecchia, sottolineando come il successo dell’iniziativa sia frutto dell’impegno del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, del sostegno del Consiglio regionale e della direzione artistica del maestro Enrico Melozzi.

«La nostra regione – prosegue Verrecchia – è tornata protagonista sulla scena nazionale, valorizzando la ricchezza della tradizione musicale e popolare abruzzese. Un ruolo fondamentale è stato svolto dai cori e dai gruppi folkloristici, autentici custodi delle nostre radici, insieme agli artisti di rilievo nazionale che contribuiscono a dare prestigio e visibilità all’evento».

Per Verrecchia, La Notte dei Serpenti rappresenta oggi «uno straordinario strumento di promozione culturale e turistica dell’Abruzzo, capace di generare opportunità, crescita e sviluppo per l’intero territorio, dimostrando quanto investire nella propria identità possa diventare un volano per il futuro».