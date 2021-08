Il Vernissage Elio Di Blasio apre lo Spoltore Ensemble 2021

SPOLTORE – Sarà il Vernissage sull’opera di Elio Di Blasio, allestita a 100 anni dalla nascita – 1921-2021, ad aprire martedì prossimo, 17 agosto, alle ore 19, la 39esima edizione del Festival Spoltore Ensemble. L’evento denominato ‘Le Parole di Elio’, curato dallo storico dell’arte Ivan D’Alberto, si svolgerà negli spazi della Biblioteca comunale di Spoltore, in via Dietro le Mura, iniziativa promossa dal sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito e dall’assessore alla Cultura Roberta Rullo, con il coordinamento del Direttore Artistico del Festival Angelo Valori.

In occasione del centenario dalla nascita del Maestro Elio Di Blasio, il Centro di Archiviazione e Promozione della Performing Art (CAPPA) di Pescara presenterà un omaggio dedicato all’artista abruzzese, deceduto nel 2004. Elio Di Blasio, originario della città di Chieti, per molti anni ha avuto il suo studio a Spoltore, centro che aveva eletto a sua seconda casa. Il progetto espositivo nasce da un’intervista realizzata dallo storico dell’arte, Ivan D’Alberto, pochi mesi prima dalla morte dell’artista. Presso gli spazi della biblioteca comunale sarà dunque possibile riascoltare le parole di Di Blasio e osservare un lavoro del maestro appartenente alla serie delle ‘Porte’, argomento su cui molti protagonisti della ‘scuola abruzzese’ si sono confrontati. L’iniziativa, offre, attraverso un allestimento molto poetico, un’esperienza immersiva nel lavoro di Di Blasio, pioniere dell’Arte Informale in Abruzzo. Nelle sale della biblioteca saranno disponibili, in consultazione, anche alcuni documenti d’archivio e alcune pubblicazioni riguardanti l’attività artistica di Di Blasio. Dopo il Vernissage di martedì alle 19, l’esposizione sarà aperta al pubblico fino al 29 agosto, quando alle 19 si svolgerà il Finissage in piazza Belvedere, che alle 19 ospiterà un convegno in ricordo del maestro

Elio Di Blasio, con l’intervento del sindaco Di Lorito, dell’assessore Roberta Rullo, di Alessandra Di Blasio, figlia dell’artista; Silvia Pennese, Presidente del Centro di Archiviazione e Promozione della Performing Art-CAPPA; Ivan D’Alberto, storico dell’arte; Antonio Zimarino, critico d’arte e dell’artista Albano Paolinelli. La mostra a ingresso libero, sarà visitabile tutti i giorni dalle 19.30 alle 21.30.

Elio Di Blasio è stato protagonista della Scuola Artistica Pescarese, formatasi attorno alla figura carismatica di Giuseppe Misticoni, fondatore del Liceo Artistico del capoluogo adriatico che oggi porta il suo nome, nel quale Di Blasio fu docente per molti anni. La fase iniziale della sua ricerca fu iconica, ma ben presto si indirizzò verso una pittura materica entro il perimetro della poetica informale. Le prime sortite di Di Blasio si hanno al Premio Michetti del 1954 e alla mostra internazionale astratta, organizzata da Sargentini della Galleria L’Attico di Roma tenutasi a Pescara nel 1960. Seguono sue Personali alla 2000 di Bologna e alla Salita di Roma nonché la partecipazione a rassegne di prestigio come la Quadriennale. Poi l’artista ha indirizzato il suo impegno nell’ambito dello Strutturalismo e con opere di questa fase si è posto in evidenza al Premio Avezzano del ’64, l’ormai storica edizione denominata Strutture divisione. Qui ha esposto una serie di Strutture-luce ed è stato tra i premiati. La Regione Abruzzo nel 1994 gli ha dedicato un’antologica curata da Leo Strozzieri allestita presso la FIAT-Sodicar di Pescara.