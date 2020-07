Diretta Venezia – Pescara: come vedere la partita in tv e streaming

Lunedì 13 luglio alle 21 si gioca Venezia – Pescara, gara valida per la 34° giornata di Serie B. Informazioni dove seguire la partita in tv, streaming o webcronaca

VENEZIA – Lunedì 13 luglio allo Stadio Penzo si gioca Venezia – Pescara, gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B 2019 -2020; calcio di inizio previsto per le ore 21. La squadra abruzzese viene dal pareggio casalingo per 2-2 contro il Perugia e in classifica son quindicesimi. Stesse lunghezze per i padroni di casa, che vengono dal pareggio per 1-1 rimediato sul campo della capolista Benevento.

SEGUI LA CRONACA DELLA PARTITA

DAZN

L’incontro verrà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN. sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Gli abbonati potranno seguire la gara da PC, tablet e smarphone sul sito di DAZN.

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 21 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 20.15 saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Probabili formazioni

Sguardo ai possibili titolari che scenderanno in campo. Probabile modulo 4-3-1-2 per il Venezia con Pomini in porta e retroguardia composta al centro da Ceccaroni e Casale e da Fiordaliso e Molinaro sulle fasce. A centrocampo Caligara, Fiordilino e Lollo. Sulla trequarti Aramu, di supporto alla coppia d’attacco formata da Longo e Capello. Legrottaglie, che dovrà ancora rinunciare a Tumminiello, potrebbe schierare un modulo 4-3-3 con Fiorillo tra i pali e retroguardia composta dalla coppia centrale formata da Drudi e Bettella e da Balzano e Zappa ai lati. In mezzo al campo Memushaj, Palmiero e Busellato. Tridente offensivo composto da Galano, Pucciarello e Maniero.

Le probabili formazioni di Venezia – Pescara

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Lakicevic, Modolo, Marino, Ceccaroni, Lollo, Fiordilino, Caligara, Capello, Montalto, Longo. Allenatore: Dionisi.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Drudi, Bettella, Zappa, Memushaj, Palmiero, Busellato, Galano, Pucciarelli, Maniero. Allenatore: Sottil.