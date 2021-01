Vasto, vaccinazioni: assistenza a chi avesse difficoltà nella prenotazione

Dal 21 gennaio attivo un servizio di supporto a over 80 e persone con disabilità o fragilità nella prenotazione della vaccinazione: ecco i numeri utili

VASTO – Il Comune di Vasto ha attivato da oggi, giovedì 21 gennaio, un servizio di consulenza e supporto, dedicato agli ultraottantenni, alle persone con disabilità o fragilità, e a tutti coloro che presentano difficoltà ad effettuare autonomamente la registrazione nella piattaforma predisposta dalla Regione Abruzzo, per la manifestazione d’interesse al vaccino anti Covid-19.

“In un momento delicato come quello che stiamo vivendo – ha evidenziato il sindaco di Vasto, Francesco Menna – dobbiamo offrire aiuto ai cittadini ed in particolare alle persone più fragili e anziane. Non tutti hanno la possibilità di accedere ai servizi digitali o dispongono di un pc, o possono contare sull’aiuto di figli e parenti, pertanto siamo a disposizione di chi avrà bisogno di assistenza.”.

Dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 due operatori saranno a disposizione dei cittadini. Non sarà necessario recarsi in Comune.

Gli interessati potranno contattare fino al 31 gennaio i seguenti numeri telefonici:

3336443410

334 6843933