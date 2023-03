Vasto – Roseto Basket 20.20 62-65: il racconto del match

VASTO – Nona vittoria consecutiva per il Roseto Basket 20.20, che espugna il Vasto col punteggio di 62-65 e resta aggrappato a Pescara in vetta alla classifica. Il risultato matura al termine di una partita sporca, in cui la Braderm è brava a reggere mentalmente nelle fasi difficili, soprattutto il terzo periodo, concluso sul 20-10. Ancora una volta, il finale punto a punto portato a casa dimostra la crescita nella gestione dei momenti topici e la capacità di salire in cattedra di chi fino a quel momento era stato più silente, su tutti Lestini e Jovanovic. Il tutto su un campo difficile da espugnare, con una numerosa e calorosa presenza di pubblico.

Nelle fasi iniziali meglio gli attacchi delle difese: Di Tizio prova il primo allungo, Bricis risponde con 5 punti e impatta a quota 12 al 5’. Da lì le percentuali si abbassano, anche per via di qualche ingenuità offensiva, ciò che non cambia è invece l’equilibrio nel punteggio. Un tap-in di Maiga chiude il primo quarto sul 17-19. Roseto prova la prima fuga con la tripla del +8 di Di Giandomenico, ma Peluso e De Angelis hanno altre idee e accorciano presto sul -1. Zalalis e Palmucci tentano un nuovo break, anche questa volta tuttavia Vasto non fa scappare gli ospiti e risponde con Oluic. Si torna negli spogliatoi sul 30-36.

Due canestri di Maffei in uscita dagli spogliatoi spostano l’inerzia in favore della GeVì, che aggancia in fretta la Braderm. Che in difesa soffre, lasciando diversi tiri aperti, e si vede sorpassata da Di Tizio. Roseto è in rottura prolungata e subisce la bomba del +4 di De Angelis: 50-46 al 30’. L’ultimo mini intervallo scuote i biancoblu, che tornano in vantaggio con due triple di Lestini. Peluso impatta di nuovo sul 58-58, prima che Jovanovic spacchi la partita con un canestro da palla rubata, rischiando il quinto fallo, e un canestro pesante. I tentativi di Oluic si fermano sul -1, prima del 2/2 di Di Giandomenico: la preghiera del croato finisce sul ferro e la gara termina 62-65.

La Braderm tornerà in campo sabato 11 marzo alle ore 20 al PalaMaggetti contro Termoli.

Parziali: 17-19, 13-17, 20-10, 12-19

Vasto: Cicchini, Egwoh, De Angelis 11, Marino, Di Tizio 10, Peluso 9, Oluic 16, Di Silvestro, Canci, Maffei 16. All: Alessandro Tumidei

Roseto: Del Nibletto, Maiga 5, Palmucci 9, Di Giandomenico 5, Jovanovic 7, Francani, Haidara, Lestini 8, Bricis 7, Cantarini 8, Zalalis 16. All: Ernesto Francani