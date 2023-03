Festa dello Sport Libertas e convegno su sport e bullismo a Chieti

Giovedì 9 marzo appuntamento alla Sala Consiliare Coni Chieti con il convegno “Prevenire il bullismo ed il cyberbullismo attraverso lo sport: una sfida possibile”

CHIETI – Si svolgerà il prossimo 9 marzo nella Sala Consiliare del Coni a Chieti, in Via Spezioli 52, la Festa dello Sport Libertas, organizzata dal Centro Regionale Libertas Abruzzo (inizio ore 16.30). Saranno premiate oltre 50 tra società, atleti e dirigenti provenienti da tutto Abruzzo che si sono distinti nel 2022 a livello nazionale e internazionale alla presenza del Presidente Regionale Abruzzo del CNS Libertas APS Massimiliano Milozzi, del Presidente del Comitato Regionale CONI Abruzzo Enzo Imbastaro e di tante autorità.

“Non vediamo l’ora di rivelare i nomi dei premiati – afferma Massimiliano Milozzi – Questa è la prima edizione della manifestazione: speriamo di replicarla ogni anno. Alle 16.30 inizierà il convegno e a seguire ci saranno le premiazioni. Ci tengo a ringraziare il Presidente Nazionale Libertas Andrea Pantano che ha accolto con soddisfazione questa nostra iniziativa. Sono particolarmente soddisfatto per la crescita della base associativa Libertas Abruzzo: è il frutto dell’ottimo lavoro svolto dalla nostra squadra. Nei prossimi mesi si terranno numerose iniziative e manifestazioni sia a livello regionale che nazionale”.

In occasione della Festa dello Sport Libertas, si terrà un convegno dal titolo “Prevenire il bullismo ed il cyberbullismo attraverso lo sport: una sfida possibile”, progetto nazionale “Move run walk against bullying”. Previsti gli interventi del Presidente Regionale Abruzzo del CNS Libertas APS e delegato CONI Point Chieti Massimiliano Milozzi, del Presidente del Comitato Regionale CONI Abruzzo Enzo Imbastaro, del Coordinatore Nazionale Osservatorio Sport e Disagio Giovanile CNS Libertas APS Carmelo Mandalari, della Docente dell’Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti – USR Abruzzo Maria Roberta Borrone, del Pedagogista e già Giudice Onorario Tribunale per i Minori di Roma Raffaele Focaroli, del Delegato Comitato Paraolimpico Italiano – Pescara Simona Placiduccio, dell’Adjunct Professor – CREG Università degli Studi di Roma Tor Vergata Paolo Iafrate e della Pedagogista e Responsabile AINSPED Abruzzo Virna Voltura. Ospite d’eccezione del convegno sarà il pugile ex Campione Italiano e Testimonial Sport & Valori Emanuele Cavallucci che terrà un interessante intervento sul tema del convegno, purtroppo più che mai attuale.