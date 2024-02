Vasto, pronta la cartellonistica per segnalare le colonie feline

I cartelli hanno la funzione di segnalare la presenza delle colonie autorizzate per tenere sotto controllo la presenza dei gatti

VASTO – Il sindaco di Vasto Francesco Menna e l’assessora alle Politiche per la difesa e tutela degli animali Paola Cianci hanno consegnato a Anna Rita Carugno e Concetta Costanzo dell’associazione Rispetto per Tutti gli Animali la cartellonistica per segnalare la presenza di colonie feline in città.

“Cartelli che hanno la funzione – hanno spiegato il sindaco Francesco Menna e l’assessora Paola Cianci – di segnalare la presenza delle colonie autorizzate per tenere sotto controllo la presenza dei gatti, la loro salute ed anche le nascite, evitando così di incrementare la problematica del randagismo oltre ad arginare la presenza di topi o altri animali indesiderati nei territori circostanti le nostre abitazioni. Lo scopo è altresì quello di sensibilizzare le persone a non ostacolare il prezioso lavoro dei volontari e delle volontarie che gestiscono le colonie dedicandovi il loro tempo”.

“Un simbolico traguardo per i nostri piccoli amici felini, verso una maggiore consapevolezza e una maggiore cura degli individui presenti nelle colonie feline. La nostra collaborazione continuerà ad essere attiva in tal senso con ľ attuale Amministrazione – ha concluso Anna Rita Carugno responsabile dell’associazione Rispetto per Tutti gli Animali – affinché si possano raggiungere ulteriori e più importanti obiettivi, tra i quali una convenzione per il mantenimento delle stesse colonie e la realizzazione di un rifugio temporaneo per garantire il benessere dei randagi in difficoltà”.