Al via la 1° edizione della “Vasto Padel Cup”: ecco quando

La manifestazione si svolgerà da venerdì 21 maggio a domenica 23 maggio presso i i campi di padel del Nuovo Polo San Gabriele

VASTO – Tutto pronto presso l’impianto sportivo del Nuovo Polo San Gabriele, in Via Silvio Pellico a Vasto (CH) per la prima edizione del Vasto Padel Cup 2021.

L’evento sportivo partirà domani, venerdì 21 Maggio e terminerà domenica 23 Maggio, per tre giornate all’insegna dello sport che animeranno i campi di padel del Nuovo Polo San Gabriele.

Il padel è uno sport di palla di derivazione tennistica che ha riscosso molto successo nell’ultimo periodo. Si pratica a coppie in un campo rettangolare e chiuso da pareti su quattro lati, con una racchetta dal piatto rigido.

La prima edizione del “Vasto Padel Cup” è stata organizzata da Eventi Futsal, in collaborazione con l’ente di promozione sportiva OPES Abruzzo ed il Nuovo Polo San Gabriele di Vasto (CH).