Primavera 2B, Cosenza – Pescara: diretta, risultato e tabellino

Giovedì 20 maggio alle ore 15 i biancazzurri recuperano il match di campionato contro il Cosenza valido per le 9° giornata di ritorno del Campionato Primavera 2B

COSENZA – Alle ore 15 in campo Cosenza e Pescara per il recupero della nona giornata del girone di ritorno del Campionato Primavera 2B. I biancazzurri hanno la chance di allungare in vetta alla classifica con il Lecce a -1. Il match sarà diretto dall’arbitro Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino e coadiuvato da Marco Croce della sezione di Nocera Inferiore e Fabio Mattia Festa della sezione di Avellino. Andiamo a vedere gli schieramenti delle due squadre. Resteremo aggiornati sul match con il risultato e tabellino a fine partite e altre informazioni utili.

A fine primo tempo biancazzurri avanti 2-0 grazie alle marcature di Tringali al 32′ e di Longobardi al 37′.

Tabellino della partita

COSENZA: Borrelli, Duli, Nobile, Caracciolo, Szyszka, Mereu, Perrotta, Gaudio, Belcastro, Arioli, Nicolau. A disposizione: Di Stasi, Perez Berru, Tutino, Gallo, Laurito, Musumeci, Gigliotti, Giuliano, Basile, Di Fatta, Zilli. Allenatore: Antonio Gatto

PESCARA: Sorrentino, Longobardi, Pedicone, D’Aloia, Chiacchia, Veroli, Chiarella, Tringali, Seck, Mercado, Belloni. A disposizione: Recchia, Staver, Sakho, Mancini, Del Greco, Dieye, Kuqi, Thiam, Caliò, Salvatore, Stampalla. Allenatore: Pierluigi Iervese

Reti: al 32′ pt Tringali, al 37′ pt Longobardi

Ammonizioni: –

Recupero: 2 minuti nel primo tempo

Formazioni ufficiali

