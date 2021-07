“Vasto in cornice”, 3° Concorso di Pittura Estemporanea

“I panorami del mare della città del Vasto: vedute del golfo, trabocchi, scorci marini e cale caratteristiche della scogliera”

VASTO – Carlo Viggiano, presedente di ACM: “ Questa che sta per concludersi è la terza edizione del concorso di Pittura Estemporanea e i panorami che abbiamo proposto all’attenzione degli artisti, che con grande entusiasmo hanno partecipato, sono le vedute del Golfo, i fantastici trabocchi, gli scorci marini e le cale della nostra meravigliosa scogliera. Riscontriamo con grande piacere la una sempre maggiore partecipazione degli artisti, la crescente attenzione posta dai media nei confronti delle nostre iniziative, così come la collaborazione indispensabile delle associazioni locali che ci hanno supportato e il gratificante patrocinio delle Istituzioni, del Comune di Vasto e della Regione Abruzzo. Queste attestazioni di stima nei nostri confronti costituiscono per noi forza e coraggio per proseguire con sempre maggior impegno in questi progetti per la città e per la stessa associazione ACM.”

Si è concluso ieri, con successo, il 3° Concorso di Pittura Estemporanea, organizzato da ACM (Associazione Competenze Multidisciplinari) di Vasto. Al concorso hanno partecipato 38 artisti provenienti da 9 regioni che, fin dal primo mattino e fino alle ore 17.00, si sono trasferiti, armi e bagagli, lungo la costa dei trabocchi per guardare, ammirare e trasferire sulla tela le personalissime emozioni.

Ospiti dello stabilimento balneare “da Mimi”, che ACM per voce del presedente Carlo Viggiano ringrazia vivamente per aver messo a disposizione spazio esterno confortevole sia per l’accoglienza degli artisti che per l’espletamento di tutto il lavoro di punzonatura, egregiamente coordinato da vicepresidente ACM Antonio Rosati, come previsto dal regolamento e dove sono stati esposti tutti i quadri per la formulazione del giudizio della giuria esterna. Il servizio fotografico è stato effettuato durante tutte la fasi della manifestazione dalla fotoreporter Tatiana Petrilli, presidente dell’Associazione M.I.A. Made in Abruzzo, le riprese con il drone sono state effettuate da Giulio Storto di prenotaora.Net, associato al “Consorzio Vivere Vasto Marina mentre il service è stato allestito da Antonio Altieri di San Salvo, alla nostra amica Alessandra Castiglione di Pescara che ha egregiamente presentato la cerimonia di premiazione. Ad essi, il nostro generale ringraziamento.

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato l’assessore al Turismo e allo sport Carlo Della Penna, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale; Piergiorgio Molino e Loredana Di Nunzio per il Consorzio Vivere Vasto Marina; Marco Corvino per il Consorzio Commerciale Vasto in Centro; Antonio Del Casale direttore Banca Popolare Pugliese; Alessandro Roselli per vini “Terre del Tosone” e tutti gli altri amici di ACM che hanno dimostrato interesse per la nostra iniziativa. A tutti il ringraziamento per aver contribuito alla realizzazione e al successo della manifestazione. Un particolare ringraziamento al Sindaco di Vasto Francesco Menna per il patrocinio del Comune e al Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri per il patrocinio della regione Abruzzo.