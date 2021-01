Vasto, alla Dialisi ripresa la regolare attività

Riparato il guasto allo ionizzatore. Per il breve tempo necessario i pazienti erano stati trasferiti all’Ospedale di Ortona

VASTO – “Nessuna spoliazione, nessuno smembramento: la Dialisi di Vasto ha ripreso da oggi la regolare attività dopo la riparazione del guasto allo ionizzatore”: lo afferma il direttore sanitario della Asl Lanciano Vasto Chieti, Angelo Muraglia, il quale ristabilisce la verità sulla difficoltà che si era creata al “San Pio”, prontamente risolta.

“La scelta di accogliere i pazienti a Ortona per il breve tempo della riparazione è parsa la migliore nell’interesse degli stessi, che non sono stati trascurati nemmeno per un momento – aggiunge Muraglia -. La necessità assoluta era garantire la continuità dei trattamenti e questo è stato fatto, ma tale scelta non configura alcuna penalizzazione per l’ospedale di Vasto. Abbiamo avuto cura dei pazienti e riparato il guasto rapidamente, pertanto altre letture dei fatti sono assolutamente fuorvianti e non veritiere”.