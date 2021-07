Vasto, Angela Pennetta su vaccini e Green Pass

“Non va sottovalutato il trend di ripresa dei contagi in tutto l’Abruzzo. Ci aspettiamo la dovuta accelerata sui vaccini”

VASTO – “L’appello che abbiamo lanciato qualche giorno fa ai giovani di Vasto adesso lo lanciamo a tutti i cittadini della nostra comunità: vaccinatevi, vacciniamoci. Ancora in tanti non lo hanno fatto. Lo dobbiamo alle persone fragili, a noi, alla nostra città e alla sua economia. Non possiamo immaginare un mese di agosto di nuove chiusure: sarebbe un disastro, la fine. Non va sottovalutato il trend di ripresa dei contagi in tutto l’Abruzzo.

Siamo tra i centri di maggior richiamo turistico della regione: rigore e prudenza sono condizioni imprescindibili. Abbiamo a nostra disposizione questa grandissima opportunità di tutela della nostra salute, non la sprechiamo. Sull’obbligo di green pass per i luoghi dove si possono creare assembramenti ormai c’è la convergenza del Governo: anche questo strumento dobbiamo intenderlo come opportunità, perché serve a tenere e mantenere aperte le attività, a consentire una capienza maggiore al chiuso, e molto probabilmente per ottenerlo potrebbe essere sufficiente già solo la prima dose.

Va da sé che dalla Regione e dall’Azienda sanitaria ci aspettiamo la dovuta accelerata sui vaccini: non possiamo permetterci ritardi e non dobbiamo escludere nessuno. Settembre, per quanto riguarda la scuola, è dietro l’angolo: i nostri ragazzi hanno diritto a tornare in classe in condizioni di assoluta sicurezza”. Così l’avvocato Angela Pennetta, candidata a sindaco di Vasto per il movimento civico L’Arcobaleno sulla situazione sanitaria legata all’emergenza Covid.