Vaccinazioni a Pescara per gli over 40: al via le prenotazioni online

PESCARA – In questi minuti, sul sito istituzionale del Comune di Pescara, viene aperta la possibilità per gli ultraquarantenni dell’intera provincia di Pescara di prenotare il proprio turno di vaccinazione. Si tratta di una nuova opportunità rientrante nel programma della cosiddetta “Settimana AstraZeneca”.

La procedura è quella già nota: sarà necessario collegarsi alla piattaforma del Comune di Pescara (www.comune.pescara.it) e accedere alla sezione “Città di Pescara – Vaccinazione Anti-covid 19”, infine selezionare il pulsante della categoria di proprio interesse. Il sistema fornirà una giornata e un’ora in cui presentarsi, a partire da domani, presso il polo vaccinale del Comune di Pescara, sito in via Tirino.