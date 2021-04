Vaccinazioni AstraZeneca a Pescara per gli over 60: ecco da quando

Dalle ore 18 di oggi scatta la prenotazione sul sito del Comune di Pescara mentre dal 25 al 30 aprile si svolgeranno le vaccinazioni presso il Centro vaccinale

PESCARA – Da domenica 25 aprile, e fino a venerdì 30 aprile, presso il Centro vaccinale di Pescara – in via Tirino – inizia “la settimana Astrazeneca” che sarà rivolta agli over 60 di tutta la provincia (esclusi quindi gli ultraottantenni). Dopo il via libera dell’Unità di crisi regionale all’utilizzo in tempi rapidi delle giacenze delle dosi di farmaco, circa 3500, prodotte dalla casa anglo-svedese, il sindaco Carlo Masci e l’assessore alla Protezione Civile, Eugenio Seccia, hanno messo in moto questa mattina la macchina organizzativa affinché venga colta questa opportunità di accelerare la profilassi per il maggior numero di persone.

Sarà necessaria anche in questo caso la prenotazione, come già avvenuto in precedenti circostanze per gli screening e per la prenotazione delle categorie fragili; dalle ore 18 di oggi, sul sito online del Comune di Pescara, collegandosi alla sezione “Vaccinazioni –Anti Covid 19”, sarà infatti possibile effettuare l’iscrizione per ricevere il farmaco, ottenendo dal sistema una data e un orario in cui presentarsi.

Al Centro Vaccinale è stata predisposto questa mattina, nel corso di una riunione coordinata dal comandante della Polizia municipale Danilo Palestini, il nuovo assetto organizzativo per far fronte alle maggiori richieste che si determineranno da domani e che vedranno impegnate la Protezione Civile Comunale, il personale medico della Asl, la Polizia Municipale, la Croce Rossa e le associazioni di volontariato. Nella prima giornata, domani 25 aprile, saranno eseguite circa mille vaccinazioni, oltre a quelle già programmate; lunedì saranno 800 e poi si andrà avanti fino all’esaurimento delle scorte. E’ importante sottolineare che anche coloro che si siano prenotati sul sito di Poste potranno prenotarsi dalle ore 18 di questa sera, a patto che provvedano a cancellarsi dal precedente elenco.

“È necessario consumare tutte le dosi disponibili per immunizzare la popolazione – ha detto questa mattina il sindaco Carlo Masci – e per questo ci siamo messi subito a lavoro per far sì che tutte le persone che verranno qui domani possano in modo veloce e in piena sicurezza ricevere la somministrazione. Invito a non raggiungere il centro vaccinale se non si sia prima provveduto a prenotarsi sul sito del Comune, questo per evitare che si creino assembramenti e disservizi”.

L’assessore alla Protezione Civile, Eugenio Seccia, ha aggiunto “che saranno attivate tutte le linee per la somministrazione del vaccino AstraZeneca, e per questo voglio ringraziare tutti questi meravigliosi uomini e donne che dall’inizio della pandemia ci hanno messo anima e cuore per aiutare gli altri e fronteggiare questa tragedia. Il Centro vaccinale osserverà gli stessi orari, quindi con apertura dalle ore 9:00”.

Il dirigente della Asl, Rossano Di Luzio, al termine dell’incontro tecnico di questa mattina, ha sottolineato che “il vaccino AstraZeneca è sicuro quanto gli altri che vengono utilizzati. Quindi invito i cittadini a venire tranquilli e ad affidarsi al nostro personale con fiducia”.