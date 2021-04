Bocce, al via i Campionati Nazionali di Promozione di Società in Abruzzo

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Inizieranno a breve in Abruzzo e in tutta la Penisola, i Campionati di Promozione di Società di 1^, 2^ e 3^ Categoria della Raffa della Federazione Italiana Bocce e il movimento boccistico dello Sport per tutti ha dimostrato gran voglia di tornare sulle corsie da gioco.

A livello nazionale ci saranno un totale di 765 squadre (165 in 1^ Categoria, 266 in 2^ e 333 in 3^), mentre le Società partecipanti in Abruzzo saranno 55 così suddivise: 7 in 1^ Categoria, 16 in 2^ e 32 in 3^. La tendenza generale vede nell’edizione 2021 un maggior numero di formazioni iscritte rispetto alle stagioni precedenti.

Nel rispetto delle normative in corso tutte le competizioni si svolgeranno a porte chiuse e nel più stretto rispetto delle linee guida fornite a livello nazionale e locale, affinché tutte le manifestazioni si andranno a disputare in sicurezza.

“Tutto il movimento boccistico è impaziente di ripartire ed in particolare i nostri atleti- ha dichiarato il Presidente regionale FIB Abruzzo Gregorio Gregori- Purtroppo, per il momento, non sarà possibile aprire le gare al pubblico ma in questo periodo la priorità è ripartire nel rispetto delle norme anti Covid e per garantire sicurezza e tutela della salute. La nostra regione ha una grande tradizione, invio il mio più caloroso “in bocca al lupo” a tutte le squadre in gara”.