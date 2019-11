V edizione del Security Languages Prize 2019, i premiati

L’AQUILA – Sono cinque i premiati della V edizione del Security Languages Prize 2019, quest’anno dedicato alla memoria di Giulio Regeni. L’evento si è svolto nell’Aula Magna dell’Università degli Studi dell’Aquila a conclusione del Convegno sui “Linguaggi per la Sicurezza sociale”.

Coordinati dalla Prof.ssa Antonella Nuzzaci, si sono succeduti negli interventi della conferenza il Prof. Gianluigi Simonetti, il Prof. Simone Gozzano, il Prof. Marco Antonio D’Arcangeli, il Prof. Carlo Fonzi, il Prof. Gianluca Ferrini, il Prof. Massimo Casacchia, il Prof. Alessandro Vaccarelli, la Prof.ssa Maria Vittoria Isidori, il Dott. Claudio Sciarma, la D.ssa Francesca Bortoluzzi e la D.ssa Chiara Toselli.

Tra i 20 finalisti selezionati dal Committee, sono stati premiati l’Avv. Angelo Calandrini, per l’impegno profuso nell’uso solidale dello strumento legale, il Commissario della Polizia di Stato Andrea Di Domenico per la non comune capacità di diffondere le politiche di sicurezza tra la gente, ed il Professor Fabio D’Andrea dell’Università di Perugia che non è intervenuto alla cerimonia. Sulla facciata del Rettorato dell’Università degli Studi dell’Aquila è ancora presente lo striscione che chiede verità per il ricercatore italiano, una sorta di resilienza all’oblio anche per questo il Committee ha unanimamente deciso di consegnare la targa alla memoria di Regeni all’Università degli Studi dell’Aquila.

Particolarmente toccante è stato il premio assegnato all’Università dell’Aquila come istituzione capace di aver stimolato le nuove generazioni alla resilienza post-sisma. Il Rettore Edoardo Alesse, ricevendo la targa, ha ricordato l’impegno dell’Università nel ricostruire il tessuto sociale e culturale del territorio nel post-sisma unitamente ai suoi predecessori Prof. Di Iorio e Prof.ssa Inverardi. La cerimonia si è conclusa con la proiezione di un commovente video con le immagini del dottorando italiano.