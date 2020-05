Utilizzo dei social media, se ne parla della diretta TLI di oggi

PESCARA – Se per molti l’uso dei social media è un passatempo per altri invece diventano un mezzo di comunicazione importante, tra questi ultimi c’è sicuramente il professionista delle Scienze Motorie.

Così come un Trainer valuta e “cuce” su misura il suo allenamento seguendo la scienza, anche l’uso dei social media ha delle metriche da valutare e considerare per avere una comunicazione efficace. A qualcuno sembrerà strano ma anche la comunicazione è una scienza e non può gestita con improvvisazione, altrimenti si rischia di fare più danni che utili.

Proprio per questo motivo, nel consueto appuntamento del Giovedi di diretta, a Training Lab Italia del 28 maggio alle 14.30 sarà presente un guru sull’argomento con un expertise anche nel settore delle SM: Il Dott. Angelo Marolla

Social media specialist presso Search On Media Group (ideatori e realizzatori del Web Marketing Festival)

Laureato in Scienze Internazionali e Diplomatiche

Laureando in Scienze Motorie

Strength and conditioning Coach della Blueitaly Pineto, serie B nazionale

In studio come al solito ci saranno Marcello Di Finizio. Science of Human Movement e Emanuele D’Angelo PhD. Exercise Science and Physical Activity Research che aggiungeranno la loro esperienza di comunicazione da founder di Training Lab Italia. Si consiglia di preparare le domande.