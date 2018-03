Uova di Pasqua dell’Ail in piazza: dove trovarle

PESCARA – Tornano in piazza le uova di Pasqua dell’Ail. I volontari della sezione Pescara-Teramo dell’associazione contro le leucemie, i linfomi e il mieloma, saranno presenti da venerdì 16 marzo fino a domenica 18 nelle postazioni allestite nelle piazze, in ospedale, nei centri commerciali e nelle parrocchie, per sollecitare, attraverso la vendita delle uova pasquali, un contributo a favore della onlus e della ricerca scientifica per la cura delle malattie ematologiche. La campagna di solidarietà rappresenta uno dei momenti fondamentali dell’attività dell’associazione, insieme a quella delle Stelle di Natale.

“Rivolgo un appello a tutti i pescaresi affinché si rechino nelle nostre postazioni per compiere una buona azione – afferma il presidente Domenico Cappuccilli – Un piccolo gesto può consentire alla ricerca scientifica di raggiungere ulteriori traguardi nella cura delle leucemie, i linfomi e il mieloma. Le Uova Ail sono diventate un grande simbolo di solidarietà e spero che in tanti, anche quest’anno, vorranno festeggiare la Pasqua donando ai pazienti nuove speranze”.

A Pescara i volontari dell’Ail saranno presenti in piazza Salotto, piazza Sacro Cuore, all’ospedale civile, nel centro commerciale Auchan Aeroporto, davanti le chiese della Madonna del Rosario, Madonna dei Sette Dolori, Cristo Re e al supermarket Carrefour di via Misticoni

In provincia di Pescara, le postazioni saranno allestite ad: Abbateggio via Madonna del Carmine; Alanno chiesa Cristo Re dell’Universo; Cappelle Sul Tavo chiesa Beata Vergine Lauretana; Caramanico Terme piazza Marconi; Carpineto della Nora piazza Umberto I; Castiglione a Casauria viale R. Margherita; Catignano piazza San Francesco ; Cepagatti piazza Schumann; Città S. Angelo chiesa San Michele Arcangelo e nel centro Pescara Nord; Civitaquana piazza Sordello; Civitella Casanova piazza della Cona; Farindola piazza Wojtyla; Loreto Aprutino piazza Garibaldi; Manoppello piazza Marcinelle e Santuario Volto Santo; Manoppello scalo parrocchia San Pancrazio Martire e fr. Ripa Canaria piazza San Callisto; Montebello di Bertona piazza Sandro Pertini; Montesilvano piazza Marconi, Ipermercato Oasi e Porto Allegro; Penne piazza Luca da Penne; Pescosansonesco Santuario Beato Nunzio Sulprizio; Pianella piazza del Sole fraz Cerratina; Picciano chiesa Beata Vergine Maria del Soccorso; Pietranico piazza Vittorio Emanuela; Popoli piazza Paolini; Roccamorice via de Horatiis ufficio informazioni; Rosciano fraz. Villa Oliveti; San Valentino largo San Nicola; Scafa piazza Matteotti; Sant’Eufemia a Majella piazza S. Bartolomeo; Serramonacesca via del Municipio; Spoltore presso l’Arca; Tocco da Casauria piazza Municipio; Torre de’ Passeri chiesa Santa Maria delle Grazie; Turrivalignani piazza Umberto I; Villa Celiera località La Croce.