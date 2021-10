“Uno sguardo da Levante”, concerto di Luigi Morleo a Spoltore

SPOLTORE – Una chiusura in grande stile, a Spoltore, per il Festival dei 5/4 che, dopo aver animato l’estate del borgo con musica, letteratura, spettacoli, cultura ed esposizioni, in attesa della programmazione autunnale si avvia verso la chiusura della rassegna estiva con degli eventi artistici nati dalla proficua collaborazione tra l’associazione “Deposito dei Segni” e la “Pro Loco Spoltore – Terra dei 5 borghi”, promotrice dell’intera rassegna.

Il primo appuntamento di ottobre è previsto per domenica 10, alle ore 19.00, in piazza D’Albenzio e ha come titolo “Uno sguardo da Levante”. Una performance tra musica, reading, action painting e video che danno vita ad una perfetta commistione tra vari linguaggi artistici e i testi poetici di autori dal Levante.

Le musiche originali del compositore Luigi Morleo abbracciano nelle sonorità mediorientali e nei ritmi del darbuka e del tar la recitazione di Cam Lecce e l’action painting dell’artista Jörg Grünert, fondendosi in un unico atto performativo tra versi poetici, percussioni e suoni elettronici.

Un suggestivo viaggio tra Egitto, Libano, Palestina, Siria, Albania, Bosnia Erzegovina, Irak, Grecia e Turchia, toccando le tematiche dell’amore, della solidarietà, dell’esilio, della resistenza e della lotta all’oppressione per la difesa della propria identità contro la persecuzione e la prigionia, affrontate attraverso musica, poesia, arti visive e arti sceniche.

Lo spettacolo di Luigi Morleo è tra le proposte ammesse al bando “REGIONE PUGLIA – FSC 2014/2020 – Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro”.

In scena:- Luigi Morleo: Percussioni- Cam Lecce: Voce recitante- Jörg Grünert: Performer – action painting

Biglietto intero € 5,00 – ridotto € 3,00

Prenotazione obbligatoria al 350 1811922

Necessario il Green Pass per l’accesso al concerto, come da disposizioni ministeriali

Approfondimenti:

Luigi Morleo, docente di Strumenti a Percussione presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari. Parallelamente svolge una intensa attività solistica, compositiva e direttoriale, invitato a Festival Internazionali in Italia e all’estero. Nella sua ricerca musicale e compositiva le percussioni si confrontano con tutti i suoni del mondo tra strumenti acustici, elettronici e rumori. Le sue apparizioni spaziano in vari generi e contesti musicali e artistici collaborando con artisti rock, folk-popolare, Jazz, world-music e DJ; nonché attori, registi, pittori, scultori e architetti. Le sue musiche sono eseguite in Europa, Stati Uniti, Sud America, Africa, Asia e Australia. Molte sue pubblicazioni sono inserite nei piani di studio dei Conservatori Europei, Università Americane e del Sud Africa. Cam Lecce, attrice e Jörg Grünert, artista performer, collaborano da lungo tempo con il compositore Luigi Morleo.