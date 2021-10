TERAMO – Sabato 9 e domenica 10 ottobre sarà possibile stare con Emergency dalla parte dei diritti umani. Sabato 9 ottobre, i volontari ti aspettano a Teramo dalle 9:00 alle 13:00, ma anche in tante piazze italiane per la campagna Tesseramento 2022, un modo per sostenere i progetti di Emergency che, dal 1994, ha offerto cure gratuite e di qualità a oltre 11 milioni di persone in tanti Paesi del mondo.

Dopo le incertezze e le preoccupazioni dettate dalla pandemia e lo sgomento di fronte alla situazione in Afghanistan, siamo tutti di fronte ad alcune scelte: quale futuro e quale idea di società vogliamo per le nostre vite? Sono tante le cose che serviranno nel prossimo 2022. Servirà la cura, ad esempio quella che Emergency offre ogni giorno in Uganda ai bambini ricoverati nel nostro nuovo Centro chirurgico. Servirà la solidarietà, come quella che, da un anno a questa parte, permette di sostenere le famiglie colpite dalla pandemia attraverso i pacchi alimentari del progetto Nessuno Escluso. Serve umanità per accogliere migliaia di donne, uomini e bambini migranti che, ogni giorno, rischiano la vita nel Mediterraneo. Serve pace per restituire un futuro al popolo afgano che vive da vent’anni gli orrori della guerra. Serve soprattutto il contributo di ognuno: ecco perché serve la Tessera di Emergency.

Per sottoscrivere la tessera di Emergency basta una donazione di 12 euro fino a 25 anni, di 30 euro tra 26 e 64 anni, di 20 euro oltre i 65 anni. E’ possibile anche regalare la tessera a un amico con una donazione di 30 euro anche acquistandola dal sito https://tessera.emergency.it.

La tessera di Emergency 2022 dà diritto a ricevere la rivista trimestrale di Emergency. I fondi raccolti andranno a sostegno di tutti i progetti di Emergency. A Teramo, sabato 9 ottobre i volontari di Emergency saranno in corso San Giorgio, dalle 9:00 alle 13:00. Per info: teramo@volontari.emergency.it; Tel: 3498011706

Per conoscere tutte le città e le piazze d’Italia dove saranno presenti i volontari: https://eventi.emergency.it/campagna-tesseramento/