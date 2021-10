Università di Teramo, nuovi laureati ATSC in Scienze della Comunicazione

TERAMO – Venerdì 15 ottobre, nell’Aula Magna della Facoltà di Scienze della Comunicazione di Teramo, si è tenuta la Cerimonia di laurea per i laureati della coorte ATSC in Scienze della Comunicazione per l’azienda e il commercio. Questi ultimi hanno conseguito l’ambito titolo insieme ai laureati di Scienze della Comunicazione, del corso di laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (DAMS), del corso di laurea magistrale in Management and Business Communication e del corso di laurea magistrale in Media, Arti, Culture.

Il corso in Scienze della Comunicazione per l’azienda e il commercio, che quest’anno giunge alla nona edizione, con i laureati di venerdì ha raggiunto un nuovo traguardo che porta il totale dei laureati ATSC a 460 con 1157 iscritti attivi. Una meta raggiunta grazie alla collaborazione continua e proficua tra l’Associazione e l’Università, una collaborazione in cui il Preside della Facoltà di Scienze della comunicazione, Professor Christian Corsi crede fortemente: «La Cerimonia di conferimento delle lauree è un evento a cui tengo molto perché rafforza il senso di comunità che la Facoltà di Scienze della Comunicazione rappresenta. Il traguardo della laurea è la fine di un percorso che combacia con l’inizio di una nuova vita, ma non con la fine del vostro rapporto con questa Università che dovete continuare a sentire come casa vostra».

Prima dell’inizio ufficiale dei conferimenti, poi, il Presidente di ATSC, Dottor Franco Damiani ha commentato con soddisfazione la reintegrazione di agevolazioni per gli agenti di commercio già studenti o intenzionati a diventarlo. «La buona notizia di oggi è che, da quest’anno, la Fondazione Enasarco ha reintrodotto il contributo spese formazione agenti per l’a.a. 2021/2022. Si tratta dell’erogazione di contributi destinati alla formazione e all’aggiornamento professionale inerente all’attività di agenzia per gli scritti in misura correlata al costo del corso di formazione nel limite del 50% delle spese sostenute e comunque non oltre € 1.000 annue per iscritto. Sono state inoltre previste 205 borse di studio per gli agenti iscritti che hanno conseguito la laurea nell’anno 2020 e 10 premi per tesi di laurea il cui oggetto sia stato il contratto e/o l’attività di agenzia o in caso di previdenza Enasarco. Di nuovo ENASARCO e ATSC sono schierati in prima in favore della promozione della formazione continua».

Come ogni sessione di laurea, la lettura della lettera di commiato affidata ad uno degli studenti del corso, è stato un momento toccante, ricco di riflessioni e, dopo tutte le difficoltà che hanno caratterizzato l’ultimo anno e mezzo, anche di forza e resilienza, come ci insegna il Dottor Giuseppe Fresi: «Tutto è nato quasi 5 anni fa, quando ho iniziato lla ricerca in Rete di un Corso di Laurea che potesse soddisfare i miei interessi. Giunse quasi inattesa la mail di ATSC che mi proponeva un percorso di studi che ha attirato da subito la mia attenzione. Piano di studi in totale sintonia con le mie ricerche, e l’idea portante di un’università vicina allo studente lavoratore, capace di comprenderne a fondo i bisogni più urgenti. Nuova sfida accettata, iscrizione alla Facoltà di Scienze della Comunicazione di Teramo. Oggi posso riaffermare che con volontà, impegno, organizzazione e un po’ di strategia, ogni ostacolo può essere superato. Purtroppo, dopo il primo anno accademico e a metà del secondo, passati con gioia, coinvolgimento, passione, senza rinunciare alla condivisione di bei momenti di svago, ecco una pessima notizia. Un virus sconosciuto e aggressivo sta circolando in Italia. Tutto sembrava cambiato! Rinchiusi nelle nostre case potevamo far affidamento solo sulla tecnologia per continuare ad avere un minimo di rapporto umano. La Rete era il nostro accesso al mondo, i nostri volti visibili soltanto in piccole cornici dentro un monitor! Dovetti attingere a tutto il mio coraggio per non mollare. Ed eccoci qua a raccontare quanto è stato! La resilienza e quella testardaggine spesso attribuita a noi sardi mi consentirono di essere oggi con Voi a condividere la mia esperienza. A nome di tutta la categoria degli agenti di commercio e promotori finanziari mi faccio portavoce di un ringraziamento sincero per l’opportunità ricevuta e per l’accoglienza che ci è stata riservata dall’Università di Teramo e dagli amici dell’ATSC. Sono nate nuove amicizie, nuove avventure professionali e la rinnovata consapevolezza che – mai quanto oggi – è vera la frase, forse un po’ inflazionata ma sempre preziosa, dell’insigne Eduardo De Filippo: gli esami non finiscono mai!».

Di seguito i nominativi dei laureati del 15 ottobre: BOSIO DARIO, BRUNO GENNARO, CAMPANILE ANTONELLO, CANDOSIN SARA, CANNONE ROSARIA, CAPUZZO LARA, CASALENA VITALIANO, CATAFFO MARCO CARLO, CORDONE MARCO, CRESPI RAFFAELLA, DE ROSA SALVATORE DESIRO’ TIZIANA, DI FILIPPO ERCOLE, DI MARCO ALESSANDRO ERBIFOGLI GIANCARLO, FIAMMA MATTEO, FIORÀ SIMONA, FRESI GIUSEPPE, GIORDANO ENRICO, GIUFFRIDA GRAZIA ANNA, GOMIERO CHRISTIAN, INGRAVALLO SILVIA, MULATO CARLO, PARISE SALVATORE, ROSATI BASILIO, SINISGALLO CARMELA, TEDESCHI MASSIMO, TERRANOVA VINCENZO, TONDI FABIO, ZANNONER ANTONIO.