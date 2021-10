Pallamano, Campus Italia – Ambra: dove vedere la partita in diretta

Torna la Serie A2: il 16 ottobre il Campus Italia accoglie i toscani dell’Ambra al Centro Tecnico di Chieti

CHIETI – Torna il campionato, torna la Serie A2, torna il Campus Italia. Ne «La Casa della Pallamano» di Chieti i ragazzi della squadra federale scenderanno in campo domani (sabato) per la quinta giornata del Girone B e lo faranno affrontando i toscani dell’Ambra nella consueta sfida delle ore 17:30. Prima novità: il match sarà trasmesso per la prima volta in diretta sul nuovo canale Twitch della FIGH (www.twitch.tv/federazionehandball), in aggiunta alla copertura in contemporanea su Facebook (www.facebook.com/pallamano) e YouTube (www.youtube.com/pallamanotvfigh).

Si torna in campo a distanza di due settimane. L’ultima uscita del Campus Italia è coincisa col ritorno alla vittoria: 32-29 sul campo del Chiaravalle, secondo successo stagionale dopo il 26-22 della prima giornata contro Bologna United. Nel mezzo, tra il match vinto in terra marchigiana e il ritorno al Centro Tecnico Federale, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di rientrare a casa e ritrovare le proprie famiglie. Ora la testa torna al campo.

“La pausa è stata opportuna. I ragazzi sono tornati in famiglia e questo è stato positivo. Ora ci ributtiamo sul campionato – commenta il Direttore Tecnico, Riccardo Trillini – e ci aspetta una partita secondo me tirata come quella giocata contro il Chiaravalle. Affrontiamo l’Ambra: è una buona squadra, con una buona batteria dei terzini e che esprime un buon gioco. Sarà una partita combattuta. Dall’inizio della stagione abbiamo accumulato undici partite tra amichevoli e Serie A2 – prosegue – e questo, per ragazzi così giovani e abituati a giocare in passato 15-16 partite in tutto l’anno, ritengo sia stato un grande impulso per favorire il miglioramento. La crescita è visibile sotto il profilo tattico e dello sviluppo del gioco di squadra. Da alcune settimane abbiamo incrementato anche il lavoro individuale, ma queste molteplici partite ci stanno aiutando a crescere nella gestione della gara e questo è un fattore importante”.

Photo shooting

È online, sui canali Facebook e Instagram della FIGH, il photo shooting realizzato dal Campus Italia in alcuni luoghi simbolo della città di Chieti. Attraverso gli scatti curati da Fabio D’Anniballe, la squadra federale ha portato la pallamano all’interno dei musei comunali “Costantino Barbella” e “La Civitella”, oltre che nel centro storico della città teatina. Le foto sono online anche sul sito federale www.figh.it.

L’avversaria

L’Ambra, formazione proveniente da Poggio a Caiano, in Toscana, ha raccolto fin qui quattro punti in altrettante partite di campionato. Le due vittorie sono arrivate al debutto – 30 a 29 sul campo del San Lazzaro – e nel derby del terzo turno contro Prato terminato 34-26. In organico i principali terminali offensivi sono rappresentati dal capitano Carlo Liccese e dal terzino italo-albanese Albert Deda, volto conosciuto in Serie A1 con la maglia del Gaeta. In panchina siede Luca Maraldi, da giocatore nome noto grazie alle esperienze accumulate con Fasano, Sassari, Ambra e Teramo, in quest’ultima proprio sotto la guida di Riccardo Trillini.

Il match tra Campus Italia e Ambra sarà diretto a Chieti dalla coppia arbitrale Kurti-Maurizzi. Sfida in diretta sul nuovo canale Twitch della FIGH (www.twitch.tv/federazionehandball). In contemporanea live su Facebook (www.facebook.com/pallamano) e YouTube (www.youtube.com/pallamanotvfigh).