Università della Terza Età di Giulianova, al via le lezioni AA 2022/23

GIULIANOVA – Mercoledì 9 novembre, alle ore 16 nel Kursaal, prenderà avvio il ciclo di lezioni del XXV Anno Accademico 2022-2023 dell’Università della Terza Età e del Tempo libero di Giulianova presieduta da Nadia Potenza. Anche quest’anno la prima lezione è affidata allo storico Sandro Galantini, decano dei docenti dell’Unitre giuliese, che tratterà di “Giulianova e la famiglia Migliori: gioielli, corallo, agricoltura, politica e società”.

I fratelli Ernesto, Cesare, Luigi e Alfonso Migliori rievocano le fortune di una “industria” locale di gioielli e preziosi sorta modestamente nel 1890 ma che in breve avrebbe conquistato prestigio e grande notorietà soprattutto per le collane di corallo sfaccettate a mano, denominate “millefacce” per la particolare lavorazione che trasformava il corallo allo staro puro (prevalentemente il “Rosa nipponico” e il “Rosso Sardegna”) in un poliedro geometricamente perfetto accentuandone la luminosità.

Ma le vicende dei Migliori non riguardano solo il settore dei gioielli, una manifattura nota e apprezzata a Milano ma anche a Parigi, Amsterdam, Londra e in Polonia, perché ciascuno dei fratelli, come lo storico Galantini illustrerà anche con l’ausilio di immagini, ebbe un ruolo rilevante nella società del tempo, che fosse la vita politica, il settore bancario o l’ambito agronomico.

Sandro Galantini sin dal 1987 si occupa di storia moderna e contemporanea dell’Abruzzo ed ha ormai all’attivo oltre cento pubblicazioni. Vincitore di numerosi e prestigiosi premi nazionali e internazionali, nel 2013 è stato insignito del titolo di Cavaliere e quindi, nel 2019, di quello di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per benemerenze culturali e chiara fama.