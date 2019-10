Unione Rugby Capitolina si aggiudica il 2° torneo V.A.S.

PAGANICA – Bellissima giornata di rugby oggi allo “Iovenitti” dove sono scese in campo le rappresentative dell’Unione Rugby Capitolina, dell’Afragola e del Paganica per il Secondo Torneo V.A.S. (Sezione A. Ricciardi – Paganica). Dispiace per la defezione all’ultimo minuto del Civitavecchia Rugby. Le formazioni scese in campo hanno onorato l’invito affrontando gli incontri con impegno, volontà e vero spirito sportivo.

Alla fine ha avuto la meglio l’Unione Rugby Capitolina che ha battuto in finale i partenopei lasciando terzi i padroni di casa. L’evento odierno è stato occasione per le tre compagini per testare il lavoro di preparazione fin qui svolto in vista dell’inizio del campionato che partirà il 20 ottobre.

Ph. Marcello Spimpolo