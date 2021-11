UNARMA ASC si riunisce prima del Congresso Nazionale

Tra le varie tematiche discusse anche quelle relative all’adeguamento della retribuzione per le Forze dell’Ordine

REGIONE – Il 3 novembre, a pochi giorni dal termine del primo Congresso Nazionale UNARMA ASC, il neo eletto Segretario Generale per L’Abruzzo Alessandro Marconi, ha riunito l’intera squadra della Regione. All’uopo sono giunti per l’occasione anche alcuni membri della Segreteria Nazionale con i quali è stata affrontata la pianificazione del nuovo programma per le attività Sindacali territoriali.

Tra le varie tematiche discusse, con il genuino entusiasmo che contraddistingue l’associazione sindacale, sono state trattate tra le altre, le tematiche relative l’adeguamento della retribuzione per le forze dell’ordine, la revisione delle aliquote irpef, nonché l’ampliamento della Tutela Legale a favore dei propri iscritti.