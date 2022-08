“Una serata per Strada”, aperitivo solidale a Roseto il 30 agosto

Martedì 30 agosto in programma a Lido Mediterraneo un evento per ricordare Gino Strada da una mostra a laboratorio bambini, presentazione libro

ROSETO DEGLI ABRUZZI – “Una serata per Strada” nasce dalla collaborazione tra lo staff del lido Mediterraneo, i volontari del gruppo Emergency Teramo e alcune realtà culturali rosetane quali l’associazione “La Trottola 2.0” e la libreria “La Cura” per ricordare Gino Strada, fondatore di Emergency scomparso il 13 agosto dello scorso anno. L’appuntamento è per martedì 30 agosto al lido Mediterraneo (Lungomare Trento, 2, Roseto degli Abruzzi) con un ricco programma che prevede un aperitivo solidale arricchito da diversi momenti studiati su misura: mostra, letture, laboratori per bambini, dj set.

PROGRAMMA

Si parte alle ore 17:00 con l’allestimento della piccola mostra con le opere del contest artistico “Tracce di Strada” per poi proseguire alle 18.00 con un laboratorio per bambini a cura de “la Trottola 2.0”. Alle 21.30, Mario Villani leggerà alcuni brani dal libro “Una persona alla volta” di Gino Strada disponibile allo stand della libreria “La Cura” presente durante la serata. Infine seguirà alle ore 23.00 la consegna degli attestati agli iscritti al contest artistico. Durante l’arco della serata saranno presenti i volontari del gruppo Emergency di Teramo con il banchetto informativo.

Una parte del ricavato dall’aperitivo verrà destinata a Emergency. È gradita la prenotazione dell’aperitivo al numero 3334901457 (Lucia). Per ulteriori informazioni, è possibile visitare la pagina Facebook Emergency Teramo