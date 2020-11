“Un polletto al mattone”, il nuovo singolo della Banda Piazzolla [VIDEO]

VASTO – Lo scorso 9 novembre è uscito il video dell’ ultimo singolo del gruppo abruzzese Banda Piazzolla “Un polletto al mattone” ovvero la medicina migliore per scacciare i guai e le preoccupazioni. La canzone trae ispirazione da una tradizione culinaria anche abruzzese che è quella dello squisito polletto cotto al mattone. In particolare c’è un ristorante dalle parti di Schiavi d’Abruzzo, nell’alto vastese, che è rinomato per questa pietanza.

“Tempo fa noi di banda Piazzolla abbiamo avuto la fortuna di assaggiarlo e siamo rimasti talmente colpiti da scriverci un canzone. Purtroppo, a causa delle limitazioni del covid, non è stato possibile girare il video sul posto in una atmosfera di compagnia ed allegria ma solo alcune scene. Il testo della canzone nasce proprio dall’esigenza di non farsi fermare dai problemi ma di superarli pensando anche alle cose belle e buone…come il polletto al mattone!”.

VIDEOCLIP

TESTO UN POLLETTO AL MATTONE

RIT un polletto al mattone, un polletto all mattone

un polletto al mattone

Si ni’ sti’ bone e ti ‘na freche di preoccupazione

se ti sei rotto li marrone…ehhhh

e se domani ti scade pure l’assicurazione

RIT un polletto al mattone, un polletto all mattone

un polletto al mattone

t’aritorna il buonumore, t’arimette tutt’a nove

un polletto al mattone

Se hai fatte le analisi, è troppe alte lu polistirole

se c’hai problemi anche di cuore…ehhh

Se hai troppo bassa o troppo alta la pressione

RIT un polletto al mattone, un polletto all mattone

un polletto al mattone

t’incuraggie e ti console, t’arimette tutt’a nove

un polletto al mattone

Se la fatije t’ha rotte ed è lontana la pensione

se t’hanne fatte pure ‘nu cazziatone…ehhh

se da domani stai pure in cassa integrazione

RIT

Ta da levà ’stu sfizie, stu piatte è ‘na delizie

vieni a ‘sto ristorante e arijmpiete la panze…

RIT