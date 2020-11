A Scuola e in salute! #Primalabici!: al via la campagna FIAB e SIP

TERAMO – Scuola e salute viaggiano a braccetto nella nuova campagna A Scuola e in salute! #Primalabici! promossa dalla FIAB e dalla SIP-Società Italiana di Pediatria, rivolta ai più piccoli e alle loro famiglie sul tema degli spostamenti quotidiani casa-scuola. Andare a scuola in bicicletta (ma anche a piedi) è una modalità che può facilmente diventare un’abitudine quotidiana per tutta la famiglia, sempre salutare per chi pedala, oggi ancor più importante perché facilita il distanziamento.

La pandemia da Covid-19 ha portato in primo piano, come non mai, la tutela della salute. Salute che si basa su scelte di vita sane, a partire dall’attività motoria quotidiana fortemente raccomandata dai pediatri e dall’OMS: uno stile di vita sano porta maggiori benefici proprio se adottato fin dall’infanzia.

Alessandro Tursi, Presidente FIAB e Vicepresidente di ECF-European Cyclists’ Federation di cui FIAB fa parte, ha dichiarato: «In Italia purtroppo la grande maggioranza dei bambini non ha oggi il diritto di andare a scuola con le proprie gambe, a differenza dei loro coetanei europei, anche quelli di paesi dai climi particolarmente rigidi. La nuova sensibilità sul tema salute imposta dal Covid può essere occasione per cambiare abitudini sbagliate e dannose per i nostri figli. E sono i medici a affermarlo prima ancora di FIAB».

Il Presidente della Società Italiana di Pediatria Alberto Villani ha aggiunto: «È ormai assodato che la salute degli adulti si costruisce nelle prime età della vita. Già in gravidanza e nei primi anni di vita, grazie a una sana e calibrata alimentazione e a corretti stili di vita, si creano i presupposti per ridurre e/o annullare molti dei fattori di rischio di malattie che si manifestano in età adulta. Andare a scuola a piedi o in bicicletta è parte integrante di uno stile di vita sano, stimola il bambino all’autonomia e per questo è una buona abitudine da incentivare nelle nostre città».

Oltre ad essere veicolata on line su tutte le pagine web e i canali social di FIAB e della Società Italiana di Pediatria, la locandina della campagna A Scuola e in salute! #Primalabici sarà diffusa anche negli studi dei pediatri. «Ognuno può fare scelte consapevoli e sostenibili – auspica Alessandro Tursi – I cittadini da subito possono abbracciare nuove e migliori abitudini nell’accompagnare i figli a scuola. I sindaci, grazie alle nuove norme varate in questi mesi, hanno ora strumenti rapidi e economici per favorire la mobilità attiva nei percorsi casa-scuola: corsie ciclabili, case avanzate ai semafori, e soprattutto strade scolastiche interdette alle auto. Anche gli istituti scolastici possono fare la propria parte con politiche bike-friendly, a cominciare dai cicloparcheggi scolastici attrezzati e sicuro».

Anche nel teramano FIAB Teramo provvederà a sensibilizzare i pediatri invando loro la documentazione della campagna.

«Ci auguriamo che, soprattutto in questo periodo, i Comuni della provincia di Teramo promuovano gli spostamenti casa/scuola tramite bicibus o pedibus – dichiara Gianni Di Francesco, presidente FIAB Teramo – prendendo esempio da iniziative già attivate a Giulianova e Martinsicuro, in modo da garantire la decongestione degli scuolabus e favorire l’attività motoria degli alunni, favorendo l’attività motoria e l’indipendenza degli studenti e migliorando le condizioni di sicurezza nel tragitto verso le scuole».