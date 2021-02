CHIETI – È la Uiltec il sindacato più votato alla Dayco di Chieti Scalo, dove nei giorni 9, 10 e 11 febbraio si è votato per il rinnovo della Rsu. Su un totale di 296 aventi diritto, sono stati in 175 a votare. Alla Uiltec sono andate 87 preferenze, 78 alla Femca Cisl e 74 alla Filctem Cgil. Per la Uiltec, che ha ottenuto così due dei sei seggi, è stato eletto Giuseppe Carchivi, in rappresentanza degli operai, e Gabriele Montebello, degli impiegati.

Commenta Debora Del Fiacco segretario generale Uiltec Abruzzo: “Si tratta di un’affermazione importante, che per l’ennesima volta testimonia l’affidabilità del nostro sindacato, riconosciuta dalla maggioranza dei lavoratori di questo importante stabilimento. Per questo, il mio ringraziamento va ai lavoratori che ci hanno accordato la loro fiducia e a tutta la squadra della Uiltec che, oltre agli eletti, comprende anche Antonello Cacciagrano, Luciano Fasciani, Manolo Tacconelli e Giustino Stampone: tutti insieme, come sempre, faremo un buon lavoro nel prossimo futuro, a tutto vantaggio degli operai e degli impiegati della Dayco”.