Trofeo Matteotti 2026: Francesco Moser ospite d’onore alla presentazione

PESCARA . Il Trofeo Matteotti si prepara a vivere un’edizione speciale con un ospite d’eccezione: Francesco Moser. Il campione trentino, uno dei simboli più luminosi del ciclismo italiano, sarà a Pescara sabato 5 settembre alle 10:00, nella Sala Consiliare del Municipio, per la presentazione ufficiale della 78ª edizione della classica abruzzese.

La presenza di Moser non è soltanto un omaggio alla sua carriera, ma il ritorno di un protagonista che con il Matteotti ha costruito un legame profondo. Le sue tre vittorie – 1975, 1976 e 1978 – raccontano stagioni memorabili: il trionfo del ’75 coincise con la conquista del titolo italiano, quello del ’76 arrivò ancora con la maglia tricolore sulle spalle, mentre nel ’78 Moser si impose da campione del mondo in carica, confermando la sua statura internazionale. Un rapporto che si intreccia anche con la storia dell’Unione Ciclistica Fernando Perna, guidata da Stefano Giuliani, che proprio accanto a Moser ha vissuto gli anni da gregario, conoscendone da vicino la grandezza.

Domenica 13 settembre, la corsa accoglierà alcune delle migliori formazioni del panorama mondiale: 8 squadre World Tour, 10 Professional e 4 Continental comporranno un parterre di altissimo livello, confermando il Matteotti come uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario italiano, capace di richiamare campioni e team protagonisti delle principali competizioni internazionali.

Pescara si prepara così a vivere un weekend di grande ciclismo, tra storia, passione e un ospite che ha scritto pagine indelebili della corsa. L’appuntamento è per sabato 5 settembre, per celebrare insieme l’inizio della 78ª edizione del Trofeo Matteotti.