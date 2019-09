Turismo, Martinsicuro presente al Salone del Camper di Parma

Vagnoni: “Si tratta di una importantissima vetrina per far conoscere ed apprezzare ad un pubblico sempre più vasto Martinsicuro e Villa Rosa “

PARMA – Il Comune di Martinsicuro sta partecipando, in questi giorni, al “Salone del Camper” di Parma che si chiuderà domenica 22 settembre con un proprio stand offerto da alcuni operatori del turismo di Martinsicuro che stanno partecipando all’importante kermesse italiana. All’interno dello spazio dedicato al comune truentino vengono distribuite le brochure promozionali fatte realizzare dall’Amministrazione e sono messe in mostra le ricchezze turistiche, naturali, sportive ed enogastronomiche del territorio.

“Si tratta di una importantissima vetrina per far conoscere ed apprezzare ad un pubblico sempre più vasto Martinsicuro e Villa Rosa – dichiara il primo cittadino, Massimo Vagnoni – il “Salone del Camper” alle Fiere di Parma è la seconda più importante manifestazione europea del caravanning e del turismo en plein air e vi prendono parte la totalità dei produttori europei di veicoli del segmento, i più importanti marchi della componentistica e dell’accessoristica, una significativa selezione di carrelli tenda, tende, verande, ed altre attrezzature per il campeggio. Questo ovviamente attira tantissimi appassionati di questo mondo, e non solo, da tutta Europa”.

Negli ultimi anni poi la manifestazione emiliana ha aperto un’apposita sezione dedicata al turismo tout-court che le ha permesso di diventare una vetrina importante anche in questo ambito. “L’obiettivo è far conoscere le nostre strutture ricettive e quanto il nostro territorio ha da offrire non solo ai turisti, ma anche ai tour-operator e alla stampa di settore, presente con le maggiori testate del settore a Parma” conclude Vagnoni. “Ringraziamo gli operatori turistici per averci offerto questa possibilità e per rappresentare, sempre al meglio, la nostra realtà in questi importanti appuntamenti legati al turismo”.