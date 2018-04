TUA, il presidente Tonelli fa chiarezza sugli aspetti commerciali

PESCARA – Il presidente di Tua SPA, Tullio Tonelli, chiarisce alcuni aspetti relativi ai servizi commerciali gestiti da Sangritana Spa: “Tua ha la titolarità di tutte le azioni di Sangritana SPA, società costituita nel 2011, che ha svolto attività prima per conto della FAS e, con la fusione del 2015, è stata incorporata in TUA. Sangritana Spa – spiega tonelli – gestisce tutte le attività a mercato. Ciò consente di ottenere una separazione contabile e una maggiore trasparenza. Abbiamo proceduto ad una razionalizzazione dei servizi, soprattutto su gomma, ma vorrei rassicurare tutti perché leggo degli allarmismi non giustificati. Basti pensare che L’Aquila è collegata con Roma con 32 coppie di corse al giorno e di queste ben il 50 per cento è assicurato da Tua. Stesso discorso vale per i collegamenti da Pescara a Roma. Il nostro obiettivo – conclude il presidente di TUA – è migliorare la qualità dei servizi”.

