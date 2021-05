Trofeo Kemipol esordienti: Bartolotta e Serangeli sul podio più alto

PINETO – Un grande spettacolo agonistico sulle strade della zona industriale di Scerne di Pineto ha contribuito a elevare ancora di più il successo del Trofeo Kemipol per esordienti. Degno di nota il lavoro instancabile ed appassionato dell’Addesi Cycling che svolge in favore dell’attività giovanile e coaudivato per l’occasione dal Team Go Fast di Andrea Di Giuseppe per la parte tecnica.

Epilogo comune in volata per le due batterie di partenza: Daniel Bartolotta (Ciclo Sport Melanzi), Teo Lancioni (Pedale Chiaravallese) e Marco Marzano (Mary J Sweet Angel) i primi tre dei ragazzi di primo anno, Giacomo Serangeli (Team Specialized Terni), Alberto Marchetti (Marco Pantani Official Team) e Diego Capitanio (Vallecamonica Asd) a comporre interamente il podio per i ragazzi del secondo anno.

In evidenza anche il comparto femminile con le belle prove offerte da Alice Testone (Team Cesidio La Ruspa), Giulia Cerquetella (Associazione Ciclistica Recanati), Eva Zandri (Rinascita), Alejandra Maria Lopez (Marco Pantani Official Team), Sofia Delle Fontane (Marco Pantani Official Team), Rebecca Fiscarelli (Cicli Fiorin), Marta D’Incecco (Amici della Bici Junior) ed Elena De Laurentiis (Acd Guarenna).

Alla presenza del presidente del comitato regionale FCI Abruzzo Mauro Marrone, sono state consegnate le maglie di campione regionale a Matteo Fusilli del Pedale Teate (esordienti primo anno), Daniel Mincone del Pedale Teate (esordienti secondo anno), Alice Testone del Team Cesidio La Ruspa (donne esordienti) e Lorenza Angelucci dell’Asd Moreno Di Biase (donne allieve).

L’Addesi Cycling nella persona dell’azzurro di paraciclismo Pierpaolo Addesi ha archiviato una manifestazione piena di entusiasmo con voglia di crescere e dare sempre più risalto al settore giovanile grazie al main sponsor Kemipol e agli altri partner Emidio e Alfredo de Florentiis, Selmec, Itas assicurazioni Chieti Scalo, Free Bike, Filodentale, Ivar e Pata Snack.

ORDINE D’ARRIVO TROFEO KEMIPOL – ESORDIENTI PRIMO ANNO

1. Daniel Bartolotta (Ciclo Sport Melanzi’)

2. Teo Lancioni (Pedale Chiaravallese)

3. Marco Marzano (Mary J Sweet Angel)

4. Thomas Minestrini (Pedale Chiaravallese)

5. Christian Giacobbi (Rinascita)

6. Alice Testone (Team Cesidio La Ruspa)

7. Mattia Chinellato (Team Logistica Ambientale)

8. Flavio Colaceci (Team Logistica Ambientale)

9. Giulia Cerquetella (Associazione Ciclistica Recanati)

10. Matteo Fusilli (Pedale Teate)

11. Eva Zandri (Rinascita)

12. Luca Primi (Marco Pantani Official Team)

13. Alejandra Maria Lopez (Marco Pantani Official Team)

14. Michele Scarselletta (Associazione Ciclistica Recanati)

15. Sofia Delle Fontane (Marco Pantani Official Team)

16. Matteo Ragni (Associazione Ciclistica Recanati)

17. Roberto Caringi (Team Cesidio La Ruspa Avezzano)

18. Andrea Tarallo (Team Bike Terenzi)

19. Pasquale Liberti (Mary J Sweet Angel)

20. Rebecca Fiscarelli (Cicli Fiorin Cycling Team Asd)

21. Gianluca Lapi (Andria Bike)

22. Matteo Verdirame (Ciclo Sport Melanzi’)

23. Giuseppe Bassi (Team Eurobike)

24. Marta D’Incecco (Amici Della Bici Junior)

25. Leonardo Rossetti (Team Specialized-Terni)

26. Michele Torri (Vallecamonica Asd)

27. Miguel Jefferson Peralta (Asd Moreno Di Biase)

28. Niccolo’ Renzi (OP Bike)

29. Alessandro Battistoni (Associazione Ciclistica Recanati)

30. Michele Saccotelli (Andria Bike)

31. Elena De Laurentiis (Acd Guarenna)

32. Edoardo Lillo (Asd 1 Dente in Più)

33. Christian Giancristofaro (Asd Moreno Di Biase)

34. Federico Rotini (Pedale Teate)

35. Alex Filippone (Pedale Teate)

36. Giorgio De Angelis (Rinascita)

37. Gabriele Sopranzetti (Pedale Chiaravallese)

38. Emanuele Spinozzi (Asd Moreno Di Biase)

39. Raffaele Cascione (Andria Bike)

ORDINE D’ARRIVO TROFEO KEMIPOL – ESORDIENTI SECONDO ANNO

1. Giacomo Serangeli (Team Specialized-Terni)

2. Alberto Marchetti (Marco Pantani Official Team)

3. Diego Capitanio (Vallecamonica Asd)

4. Dario Cammisa (Asd 1 Dente in Più)

5. Daniel Mincone (Pedale Teate)

6. Alessandro Pellegrini (Asd Moreno Di Biase)

7. Ivan Marco Bisanti (Andria Bike)

8. Lorenzo Centorame (Cerrano Bike Land)

9. Mattia Persiani (Pedale Rossoblu- Picenum)

10. Francesco Massai (Team Bike Terenzi)

11. Flavio Amato (Team Bike Terenzi)

12. Alessandro Morea (Marco Pantani Official Team)

13. Tommaso Alonzi (Velosport Ferentino Cycling Team)

14. Diego Minnoni (OP Bike)

15. Valerio Tagliaferri (Team Nereggi Coratti)

16. Luca Spendolini (Pedale Chiaravallese)

17. Alessio Leone (Velosport Ferentino Cycling Team)

18. Francesco Rossi Rossi (Team Cesidio La Ruspa Avezzano)

19. Vincenzo De Angelis (Pedale Teate)

20. Umberto Costantini (Asd Moreno Di Biase)

21. Filippo Cerasi (Amici Della Bici Junior)

22. Manuel Pop (Team Specialized-Terni)