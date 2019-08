Pescara, case popolari ed emergenza periferie: manifestazione di cittadini e M5S

La manifestazione per ottenere maggiore attenzione da parte delle istituzioni per i cittadini che vivono nella periferia di Pescara. I residenti chiedono maggiore sicurezza e lavori urgenti alle case popolari fatiscenti



PESCARA – “Case popolari ed emergenza periferie”, è la motivazione per la quale i cittadini delle periferie unite Fontanelle, Rancitelli, San Donato, Borgo Marino, via Rigopiano, via Tirino e Zanni sono scesi in strada assieme al Movimento 5 Stelle manifestando davanti alla sede del Consiglio Regionale in Piazza Unione a Pescara.

“Oggi noi abbiamo messo insieme le periferie unite – ha spiegato il consigliere regionale M5S e vicepresidente del Consiglio Regionale, Domenico Pettinari – abbiamo rappresentanze di Fontanelle, Rancitelli, San Donato, via Rigopiano, via Tirino, Zanni e Borgo Marino. Quindi tutte le periferie unite di Pescara, i problemi sono simili: quelli maggiori infiltrazioni d’acqua, le casa sono devastate, sono costruite male all’inizio, mai manutenute, quindi hanno problemi di grandi infiltrazioni d’acqua, a maggior ragione, con l’ultima grandinata, i problemi sono peggiorati e quindi abbiamo delle vere e proprie case scoperchiate, senza tetto, dove piove in ogni dove e vivono persone disabili con gravi patologie respiratorie. E quindi chiediamo interventi alla Regione Abruzzo e al Comune di Pescara e stanziamenti veloci per mettere in sicurezza le case, al presidente diciamo che non servono le leggi propaganda perché ci sono e vanno attuate, che si preoccupasse di stanziare risorse per garantire la sicurezza a questa gente. C’è un problema atavico di emergenza sicurezza, ci sono degli abitanti abusivi, ci hanno detto che li avrebbero sfrattati e non hanno fatto nulla, dentro queste casa ci sono criminali, pregiudicati che delinquono esercitando violenza. Chiediamo con forza un immediato sfratto e sgombero della Polizia per garantire sicurezza”.

A sostenere Pettinari anche i consiglieri comunali Massimo Di Renzo, Paolo Sola ed Erika Alessandrini.