Trofeo Bistrot 69 a Casalbordino: percorso e iscrizioni

CASALBORDINO – Casalbordino ancora alla ribalta della mountain bike nazionale sotto l’egida Uisp e l’attende il Trofeo Bistrot 69 che presenta motivi di sicuro interesse per la sesta edizione in programma domenica 5 marzo.

La manifestazione organizzata dalla Polisportiva Casalibike, grazie anche al supporto del Bistrot 69 di Antonio Manes, costituisce una notevole occasione per rifarsi il look in vista del Campionato Nazionale d’Inverno in gara unica, oltre a rappresentare l’Abruzzo in seno al circuito nazionale Criterium Mtb Marathon Uisp insieme ad altre regioni italiane (Puglia, Piemonte, Basilicata, Emilia Romagna, Calabria e Lombardia) per un totale di nove prove dedicate alla mountain bike su lunga distanza.

Da coprire tra Casalbordino Lido e le colline circostanti, sfiorando il territorio comunale di Villalfonsina, tre giri di 15 chilometri cadauno per complessivi 45 chilometri con dislivello totale di 810 metri. Ritrovo alle 8:00 sul lungomare in via Bachelet (dinanzi il Bistrot 69) e partenza alle 10:00.

Ai primi 160 iscritti, oltre al pacco gara, verranno dati in regalo un paio di calzini personalizzati con il nome e il cognome di ciascun atleta, grazie al marchio di abbigliamento tecnico iPro.

“Lo sforzo organizzativo è enorme con tutti i sacrifici a cui siamo abituati da sempre – spiega Bruno Fantini a nome della Polisportiva Casalbike – ma la nostra società ha un’esperienza ben collaudata nel fuoristrada che ci consente di farci trovare pronti per il Campionato Nazionale d’Inverno e di fare bella figura in ambito nazionale. Un doveroso ringraziamento alla Uisp nazionale e ai nostri fedelissimi partner Bistrot 69, Vini Fantini, iPro abbigliamento tecnico e Birra Brake”.

QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITA’

Alla quota di 25 euro da sottoscrivere per ovvie ragioni organizzative entro e non oltre domenica 26 febbraio tramite Postpay Evolution n° 5333 1711 2378 8560 Fantini Bruno C.F. FNTBRNS3R21G237P. Inviare ricevuta di avvenuto pagamento e la foto della tessera valida per l’anno in corso tramite whatsapp al numero 3338024294.