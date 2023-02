Roseto Basket 20.20 – Nuovo Basket Aquilano: dove vedere la diretta

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Appena 21 giorni dopo l’ultimo incrocio, si rinnova la sfida tra Roseto Basket 20.20 e Nuovo Basket Aquilano. Domani sera, sabato 25 febbraio, le formazioni si ritroveranno contro per la terza volta, in occasione della prima giornata della fase a orologio, battistrada alle nove che decreteranno la vincitrice del campionato. Si tratta di un incontro che vale davvero 4 punti, nonostante la stagione sia ancora lunga, dal momento che le squadre sono appaiate, insieme a Pescara, in testa alla classifica e dunque chi si prenderà la posta in palio avrà un prezioso vantaggio da difendere.

Nell’ultima sfida ha avuto largamente la meglio Roseto, e questo aumenta la sete di vendetta di coach Zubiran e dei suoi atleti. Il valore della formazione aquilana è ben noto, per qualità ma soprattutto per durezza mentale, che permette di restare con la testa nella partita anche nei momenti di difficoltà. Basti pensare alle vittorie di misura e alle rimonte contro la Braderm, da -14 al 31’ nella gara di andata e da -28 a -7, fermata solo dai 37 punti di Lestini, in quella di ritorno. Miglior realizzatore nell’ultima sfida fu con 21 punti Nessi, punto di forza insieme al trio di lunghi Cicivè-Cecchi-D’Ambrosio, contenuti bene nell’ultimo incrocio da Zalalis e compagni. Da non sottovalutare nemmeno la mano di Gatta e di Aristotile, quest’ultimo in uscita dalla panchina.

Coach Ernesto Francani presenta così la gara: “Ricominciare dopo uno stop non è facile per nessuno, se aggiungiamo il livello dell’avversario le cose sono ancora più complicate. Avremo al solito bisogno di tanta energia in difesa e del contributo di tutti in attacco, limitando i passaggi a vuoto che possono costare caro. Per noi sarà un’altra prova di maturità.”

Appuntamento quindi a domani, sabato 25 febbraio, alle ore 20 al PalaMaggetti con ingresso gratuito. La gara sarà trasmessa in diretta sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube.