Trio di Francesca Tandoi con Max Ionata in concerto al Kabala

Giovedì 9 febbraio 2023, al Caffé Letterario 5 Sensi di Pescara, parte la nuova stagione musicale

PESCARA – Giovedì 9 febbraio 2023, il trio guidato dalla pianista e cantante Francesca Tandoi con il sassofonista Max Ionata come ospite speciale apre la nuova stagione musicale del Kabala e riaccende l’atmosfera unica ed irripetibile creata dalle sue serate del giovedì. La formazione è composta da Francesca Tandoi alla voce e al pianoforte, da Stefano Senni al contrabbasso e da Frits Landesbergen alla batteria: con loro, come ospite, suonerà uno dei musicisti più brillanti del panorama jazz italiano ed internazionale, vale a dire il sassofonista Max Ionata.

La stagione del Kabala conferma anche quest’anno la partnership con la Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara”, un’istituzione importante per la cultura del nostro territorio: una convergenza naturale per dare vita ad una stagione di assoluto livello.

Il trio di Francesca Tandoi con Max Ionata rappresenta un vero e proprio “all-stars ensemble” e si riunisce per un tour europeo a cinque anni di distanza dall’uscita di “Magic Three”, registrato a Rotterdam appunto nel 2018 è pubblicato dall’etichetta olandese ESP Records.

La cantante e pianista Francesca Tandoi, uno dei talenti più interessanti della scena jazz internazionale, ha alle spalle un’intensa attività di sidewoman avendo collaborato con artisti di fama internazionale: negli ultimi anni però è stata la formula del trio a rivelarsi più congeniale per lei e proprio con questa formazione riesce a mantenere ben saldo il legame con il passato e la tradizione jazzistica senza dimenticare una proiezione verso l’attualità e il futuro.

In questa occasione Francesca Tandoi è affiancata da una sezione ritmica d’eccezione, costituita da Stefano Senni e Frits Landesbergen, e può dialogare con un solista ormai conosciuto in tutto il mondo come il sassofonista Max Ionata per affrontare un repertorio che spazia tra brani originali e classici sapientemente arrangiati dalla musicista romana.

«Un percorso sfaccettato – afferma Giancarlo Alfani, presidente del Kabala e direttore artistico della rassegna, a proposito del programma di questa edizione – che abbraccia tante delle anime della musica di oggi, attraversando le diverse declinazioni del jazz in un programma che presenta i formati più classici della musica di improvvisazione per approdare alle sonorità elettriche e all’omaggio ad Astor Piazzolla, senza dimenticare un’incursione davvero singolare nel mondo del rock e della canzone d’autore italiana».

BIGLIETTI

Il costo del biglietto di ingresso al concerto è di €15 e può essere acquistato anticipatamente presso la sede della Società del Teatro e della Musica (Via Liguria 6, Pescara), online su ticketone.it oppure, il giorno del concerto, al “Caffè Letterario 5 Sensi”. Oltre al biglietto, sono possibili le formule combo con aperitivo/cena prenotando al numero 342 66 65 202. Per ulteriori informazioni, si consiglia di visitare il sito nuovokabala.com

PROSSIMO APPUNTAMENTO

La rassegna prosegue giovedì 16 febbraio 2023 con il concerto del trio guidato dal pianista Alessandro Lanzoni e formato anche da Giulio Scianatico al contrabbasso e Marco Valeri alla batteria.