Tre Borghi, quarta edizione della gara podistica l’8 maggio 2022

FRISA – L’attività podistica in Abruzzo sta riprendendo a gonfie vele. In questo mese di maggio ci sono tante gare podistiche in giro per l’Abruzzo e di tutti i tipi (strada e/o trial) ma spicca una in particolare di pregevole fattura esclusivamente finalizzata alla promozione del territorio.

È il caso della Tre Borghi che torna ad occupare domenica 8 maggio un posto di primo piano nel calendario abruzzese a primavera inoltrata dopo l’eccezionale edizione estiva svoltasi nel luglio dello scorso anno.

La manifestazione si preannuncia altamente spettacolare e costituirà uno dei momenti salienti del podismo frentano e dell’attività in seno ai Podisti Frentani della presidente Paola Zulli proponendo due percorsi che soddisfano la voglia di correre all’aperto e cavalcando l’onda emotiva del periodo in cui lo sport va avanti senza le rigide restrizioni anti Covid.

La gara podistica è intitolata alla memoria di Adriano Mattioli, giovane sportivo locale, prematuramente scomparso per un male incurabile.

Il format della quarta edizione è molto ricco: si comincia alle 9:15 con le gare per bambini e ragazzi su diverse distanze in base alle rispettive età, alle 10:00 lo start da Guastameroli di Frisa per la gara agonistica sui 12,6 chilometri tra Borgo Badia e Borgo Frisa. La vera chicca è la camminata enogastronomica di 6,2 chilometri con due soste ristoro più quello finale a fine camminata.

“Sarà sicuramente una grande festa dello sport – spiega Paola Zulli, presidente della Podisti Frentani – per questa nostra manifestazione che si rivela dinamica, giovane ed accattivante. Grazie alla partecipazione dei podisti e al gradimento riscosso nelle due edizioni passate, riusciamo a mettere in piedi questa manifestazione che ha lo scopo di diventare un forte attrattore del nostro territorio con le sue eccellenze. Dietro le quinte c’è tutto un team di lavoro che non mi stancherò mai di ringraziare, oltre gli sponsor, perché sono fondamentali nello svolgimento di questa edizione”.

Sotto egida Fidal e Uisp, la Tre Borghi è sponsorizzata da Martelli Sport Lanciano, Cantina Colle Moro Tempo Reale Group, Scuola Di Lingue International Institute, Ecologica Sangro, Biochem, Tigre Lanciano, Azienda Agricola Regina Del Ricastro, Romano Falegnameria O.M.C. Impianti, Proloco Frisa, Lanciano 24, Sferracavallo, Frantoio Fratelli Sacco, Acqua E Sapone, Bar Tortella, CL Impianti, Enesco e Piacere del Gusto (gastronomia di Lanciano).

Le iscrizioni, alla quota di 8 euro entro le ore 23:00 di venerdì 6 maggio, si possono effettuare collegandosi sui siti www.timingrun.it e www.corrimaster.com .