Trasporto urbano a Teramo, cambio orari della linea 3

TERAMO – A seguito di alcune segnalazioni pervenute e all’impegno dei consiglieri comunali Pilotti e D’Ovidio, da lunedì prossimo avverrà il ripristino delle linea 3, per la sola mattina ed ogni 30 minuti. Prima corsa, partenza alle ore 6.50 da piazza Garibaldi con arrivo alle ore 7.00 a Putignano ed ultima corsa, partenza alle ore 13.58 dalla zona Peep – Putignano ed arrivo a piazza Garibaldi alle 14.10. Nel pomeriggio continueranno le corse come negli ultimi giorni.

Si ricorda che gli utenti dovranno obbligatoriamente indossare le mascherine; non potranno salire sui bus se si hanno sintomi di infezioni respiratorie acute quali febbre, tosse e congiuntivite; potranno acquistare, se possibile, i biglietti tramite SMS al numero 4850304 scrivendo Baltour ed esibendo poi il messaggio ricevuto al controllore; seguire la segnaletica e i percorsi indicati all’interno delle stazioni o alle fermate, mantenendo sempre la distanza di 1 m dalle altre persone; utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza di sicurezza; sedersi solo nei posti consentiti, mantenendo il distanziamento degli altri occupanti; evitare di avvicinarsi e chiedere informazioni al conducente. Una apposita segnaletica è posizionata all’interno dei mezzi per facilitare il rispetto delle norme.

L’assessore alla Mobilità Maurizio Verna, è a disposizione per le segnalazioni degli utenti e a tale scopo fornisce il suo numero di cellulare e l’indirizzo di posta elettronica.

N° cell: 3487976895

Indirizzo mail: m.verna@comune.teramo.it.