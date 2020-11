A4, chiusura notturna della tratta Assergi – Colledara: ecco quando

Dalle 22 dei giorni 30 novembre, 1-5 dicembre alle 6 dei giorni successivi tratta chiusa limitatamente carreggiata con direzione Teramo

L’AQUILA – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per completare le verifiche tecniche da effettuare nella galleria del Gran Sasso, dalle ore 22:00 dei giorni 30 novembre, 1, 2, 3, 4 e 5 dicembre alle ore 06:00 dei giorni successivi, sarà disposta la chiusura al traffico della tratta autostradale Assergi – Colledara/San Gabriele, limitatamente alla carreggiata est con direzione TE.

Conseguentemente, nei giorni ed orari sopra indicati, per i veicoli provenienti da AQ/A25/RM e diretti verso Teramo, sarà disposta l’uscita obbligatoria presso lo Svincolo di Assergi. Per le lunghe percorrenze e per i mezzi pesanti diretti a Teramo si consiglia di utilizzare l’autostrada A25 Torano – Pescara per proseguire sull’A14 in direzione Giulianova/Teramo, ovvero si consiglia di uscire dall’A24 allo Svincolo di L’Aquila Est e di percorrere la SS17 e SS153 (Piani dei Navelli) proseguendo in A25, tramite lo Svincolo di Bussi, in direzione A14 per Giulianova; in alternativa è possibile uscire dall’autostrada A24 allo Svincolo de L’Aquila Ovest e percorrere la SS80 per il Valico delle Capannelle, proseguendo sulla SS150 per immettersi in autostrada A24 allo Svincolo di Basciano.