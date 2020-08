Servizio di trasporto scolastico a Giulianova: come iscriversi, scadenze

GIULIANOVA – A partire da giovedì 13 agosto 2020 e fino al 31 agosto 2020 sono aperte le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia, le primarie e secondarie di primo grado degli Istituti Comprensivi Statali 1 e 2 di Giulianova.

Le domande d’iscrizione potranno essere effettuate esclusivamente on-line previa registrazione dell’utente, mediante il nuovo servizio digitale dedicato alla gestione dei servizi scolastici del Comune di Giulianova, raggiungibile all’indirizzo web https://www.planetschool.it/psgiulianova/

Il servizio è accessibile mediante qualsiasi dispositivo fisso e mobile (PC, tablet, smartphone, etc.)

Si può consultare la guida per la registrazione dell’utente alla piattaforma.

“Precisiamo che l’attivazione e l’organizzazione del servizio saranno definite in ossequio alle disposizioni governative in materia di prevenzione della diffusione del Covid-19 e secondo i parametri fissati dalle Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato di cui al DPCM 7 agosto 2020 – dichiara l’Assessore alla Pubblica Istruzione Katia Verdecchia – pertanto invitiamo i genitori o tutori degli studenti a leggere con attenzione le Linee Guida per il trasporto allegate all’avviso per le iscrizioni e pubblicate sul sito dell’ente”.

In virtù dell’attuale situazione di emergenza, l’ Amministrazione Comunale si riserva di valutare, sulla base delle istanze di iscrizione che perverranno all’ufficio, il numero massimo di alunni/scolari da poter ammettere, per effetto della riorganizzazione del servizio e sulla base di criteri che saranno all’uopo adottati, al fine di assicurare l’implementazione delle misure di sicurezza disposte dal Governo.

INFORMAZIONI E GUIDA ALL’ISCRIZIONE

Per qualsiasi ulteriori informazione è possibile contattare il Servizio Pubblica Istruzione ai seguenti numeri: 085.8021 300 | 412 | 422

Al seguente link è possibile reperire l’avviso e la Guida per procedere all’iscrizione: https://www.comune.giulianova.te.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_2912.html