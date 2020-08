Maldanno, storie che curano: teatro per ragazzi all’Aurum

Il 21 e 22 agosto alle ore 18.30 la nuova produzione Florian Ragazzi dedicata alla riflessione, ironica e poetica, sui malanni di tutti i tempi

PESCARA – All’Aurum di Pescara torna lo spettacolo per ragazzi Maldanno, storie che curano, la nuova produzione Florian Ragazzi dedicata alla riflessione, ironica e poetica, sui malanni di tutti i tempi, fantasiosi, bizzarri, universali, creata appositamente a pianta centrale per il Piazzale Michelucci dove ha felicemente debuttato ad inizio agosto.

Proprio in tempo di covid il centro di produzione teatrale ha sentito l’esigenza di parlare a famiglie e bambini di quello che abbiamo passato tutti in questi mesi, e ha deciso di farlo con quattro storie liberamente ispirate a grandi narratori, da Rodari alla Nanetti, Tognolini o Piumini. Le brevi storie si rincorrono in un tourbillon chiassoso e clownesco dei quattro personaggi colorati, incalzati da una sirena tuonante che segna il tempo del racconto.

Ci siamo chiesti “cosa serve per stare meglio”? Oltre a medicine, dottori e dottoresse, cosa possiamo fare contro la paura del malanno invisibile? Pillole o una storia da leggere? Una risata o una videochiamata? Un film da rivedere, una canzone da canticchiare, una tela da osservare? L’Arte come risposta può essere una soluzione e la Torre-opera d’arte che si alza al centro della scena, attira l’attenzione del pubblico e dei quattro protagonisti che presi dalla curiosità la smonteranno, per raccontare ognuno una storia, ognuno un ​malanno ​da guarire con le parole.

La cornice delle storie è un museo, con la sua opera d’arte non proprio chiara e comprensibile, ma ispiratrice di grandi supposizioni, voli pindarici d’intuizione, giochi di interpretazione. L’Arte, come le storie, come la narrazione, sono di tutti e di tutti devono restare, per ispirare e rendere felici.

La drammaturgia dello spettacolo è curata da Isabella Micati, Flavia Valoppi e Alessio Tessitore, che già hanno creato negli anni passati lo spettacolo “Doralinda alla ricerca della bellezza perduta”. La regia è di Flavia Valoppi, anche in scena assieme ad Alessio Tessitore, Emanuela D’Agostino e Zulima Memba.

Le scene sono ispirata dal lavoro dei designer Arago Design/Officina delle invenzioni, che nel 2013 crearono proprio per l’Aurum le “12 ceneriere” opera ceramica che ancora si può ammirare nel piazzale circolare. A realizzare la scena Miriam Di Domenico e i costumi Giulia Assetta.

Maldanno rientra nel progetto Il Florian e i Musei, una serie di spettacoli proposti in questa estate 2020 e pensati e realizzati appositamente per i musei della città, luoghi centrali della produzione culturale, tracciando una strada virtuosa di collaborazione e sinergia.

Lo spettacolo andrà in scena, dopo il debutto di inizio agosto andato tutto esaurito, con le ultime due repliche il 21 e 22 agosto, ore 18.30 al Piazzale Michelucci dell’Aurum, largo Gardone Riviera.

COME PARTECIPARE

É a prenotazione obbligatoria e riservato a piccoli gruppi di spettatori, è raccomandato l’uso della mascherina. I biglietti (Euro 5) si potranno ritirare sul posto previa prenotazione via SMS al 393 9350933