TransuMare, il tratturo che unisce: gli eventi dal 12 al 18 dicembre

Proseguono gli eventi finanziati dalla Regione e il patrocinio di Comune di Giulianova e di Barrea e Parco Nazionale d’Abruzzo

GIULIANOVA – Dal 10 al 18 Dicembre la compagnia Terrateatro propone la prima edizione di “Transumare, il tratturo che unisce”, una serie di eventi in streaming di teatro e musica per le scuole di Giulianova e Barrea, ed un convegno on-line dal titolo “Il tratturo che unisce, tra storia e futuro”, che vedrà tra gli ospiti la scrittrice Donatella di Pietrantonio (vincitrice premio Campiello 2017).

Con il progetto “Transumare, il tratturo che unisce” Terrateatro pone l’attenzione sulla Cultura Pastorale intesa come patrimonio unico attraverso cui tutelare luoghi, culture, storie, al fine di estenderlo alle nuove generazioni, grazie ai linguaggi artistici, teatro e musica, e all’incontro di personalità del mondo letterario, storico, istituzionale.

Spettacoli teatrali, lezioni concerto e un convegno sui Tratturi, fili che congiungono la montagna al mare, i pastori ai pescatori.

Un tempo, i due luoghi erano legati, non soltanto simbolicamente, dai tratturi e tratturelli percorsi dalle greggi e dai pastori durante la Transumanza. Questo ha creato nei secoli una serie di momenti di contatto che hanno lasciato e sedimentato in entrambi i luoghi, la montagna e il mare, costumi, usanze, riti, cibi, prodotti, nonché storie e canti comuni. Vogliamo, attraverso il programma di eventi “TransuMARE”, riportare in vita sensazioni e suggestioni legate a quei tempi antichi, perché possano essere recuperate e tutelate attraverso un lavoro di memoria individuale e collettiva con un occhio di riguardo alle giovanissime generazioni.

Saranno presentati ai bambini e alle bambine della scuola primaria degli Istituti Comprensivi Giulianova 1 e Giulianova 2 e “Benedetto Croce” di Barrea, lo Spettacolo Teatrale in streaming:

“CANTO DI UN PASTORE” una produzione Terrateatro-Teatro Stabile d’Abruzzo. I ragazzi della scuola secondaria invece assisteranno alla Lezione – Concerto in streaming “I TRATTURI CANTATI” guidata dal maestro Michele Avolio del gruppo DisCanto .

Tutti gli eventi sono gratuiti.

“IL TRATTURO CHE UNISCE, tra storia e futuro”, convegno on-line, completerà la serie di appuntamenti mediante un confronto e una riflessione aperta su quanto l’arte e la cultura pastorale durante gli anni, abbiano significativamente inciso nello sviluppo e nella tutela del paesaggio d’Abruzzo, regione verde d’Europa.

Conduce Antimo Amore giornalista RAI, con la partecipazione di:

Il convegno si svolgerà Sabato 12 Dicembre in diretta streaming sui canali Facebook e You Tube della Compagnia Terrateatro seguendo i seguenti link:

https://www.facebook.com/terrateatro.compagnia

https://www.youtube.com/channel/UCX9eGOZSpQ1J9wvnBd0_hfQ

Il Convegno vuole porre l’attenzione su come i territori montani e quel li marittimi siano legati in termini non soItanto fisici attraverso, appunto, i percorsi della transumanza, ma anche culturali e storici. Una riflessione su quanto l’Abruzzo, regione Verde d’Europa, abbia sviluppato, attraverso l’arte pastorale, una cultura legata all’ambiente, alla stagionalità e perciò ai tempi della natura, e su come abbia influenzato uno sviluppo che ancora e soprattutto oggi pone l’attenzione all’ambiente attraverso la tutela di gran parte del suo territorio.

Ospiti:

Daniele D’Amario, Assessore Cultura Regione Abruzzo

Jwan Costantini, Sindaco Città di Giulianova

Paolo Giorgini, Assessore Cultura Città di Giulianova

Luciano Sammarone, Direttore Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise

DonatelLa di Pietrantonio, Scrittrice

Stefano Quaranta, Presidente Proloco di Barrea

Pierluigi Imperiale, Custode del tratturo magno

Michele AvoLio (DiScanto), Musicista

Ottaviano Taddei, Cristina Cartone e Luca Settepanella, Compagnia Terrateatro

Moderatore: Antimo Amore, Giornalista RAI

SPETTACOLI

GIULIANOVA (TE)

spettacolo teatrale in streaming “CANTO DI UN PASTORE” Terrateatro-Teatro Stabile d’Abruzzo

10 Dicembre ore 9,00 Scuola Primaria Istituto Comprensivo Giulianova 1

14 Dicembre ore 9,00 Scuola Primaria Istituto Comprensivo Giulianova 2

Lezione/concerto in streaming “I TRATTURI CANTATI” Piccola transumanza con suoni e canti guidata da Michele Avolio

15 Dicembre ore 10,30 Scuola Media Istituto Comprensivo Giulianova 2

16 Dicembre ore 10,30 Scuola Media Istituto Comprensivo Giulianova 1

BARREA (AQ)

spettacolo teatrale in streaming “CANTO DI UN PASTORE” Terrateatro-Teatro Stabile d’Abruzzo

18 Dicembre ore 9,00 Scuola Primaria Istituto Comprensivo “Benedetto Croce”

Lezione/concerto “I TRATTURI CANTATI” Piccola transumanza con suoni e canti guidata da Michele Avolio

17 Dicembre ore 10,30 Scuola Media Istituto Comprensivo “Benedetto Croce”

BREVE DESCRIZIONE DEGLI SPETTACOLI PROPOSTI

CANTO DI UN PASTORE

Spettacolo Teatrale in streaming

Teatro Stabile d’Abruzzo e Compagnia Terrateatro

con Cristina Cartone • Luca Settepanella

musiche Alex Ricci pupazzi di scena Compagnia del Rospo Rosso

testo e regia Ottaviano Taddei

Lo spettacolo ” Canto di un Pastore” parte dalla volontà di affrontare i racconti della tradizione abruzzese, avendo sempre l’obiettìvo finale di un lavoro di messa in scena rivolto in particolare alle nuove generazioni. Sappiamo che il pastore è uno dei simboli più ricorrenti della tradizione abruzzese. Sulla scena la sua figura viene valorizzata con un lavoro di memoria storica e di recupero del canti della tradizione. Protagonisti della vicenda sono un pastore di nome Sebastiano e sua moglie Crisaldina. Il tempo nel quale i due si muovono è quello compreso tra i mesi primaverili e quelli estivi, quando il pastore, dalla Puglia, dove ha affrontato l’ennesima transumanza, torna al suo paese, ai suoi affetti e ad una vita normale. Ma già, tra ricordi e serenate, ricomincia il da farsi per il nuovo viaggio verso i pascoli invernali.

Attraverso i canti e l’uso in scena dei pupazzi, i bambini vengono trasportati in un Abruzzo antico, fatto di giochi di una volta, di cibi di un tempo ormai lontano, di una vita immersa completamente nella natura e nel flusso delle stagioni.

I TRATTURI CANTATI

Lezione-Concerto in streaming. Piccola transumanza con suoni e canti guidata da Michele Avolio (DisCanto). Il Maestro Michele Avolio porterà il suo contributo al Progetto ” transuMARE” attraverso unalezione rivolta alle scuole secondarie di primo grado, che prevede interventi musicali legati ai canti pastorali e approfondimenti degli stessi. Una piccola transumanza con suoni e canti derivanti dalricchissimo repertorio del Gruppo Discanto. Nato nel 1995, Discanto ha sempre avuto l’obiettivo principale di proporre e divulgare la cultura musicale, in particolare la musica etnica e popolare attraverso la ricerca, lo studio e la rivalutazione del patrimonio musicale popolare in particolare abruzzese; l’animazione, l’integrazione e la reintegrazione sociale nelle scuole, negli istituti penitenziari, nei quartieri.

Michele Avolio è un apprezzato interprete di musica popolare abruzzese e del Sud Italia. Suona diversi strumenti tradizionali oltre alla chitarra e alla voce, capace di spaziare fra le varie espressioni del panorama centro-meridionale. E’ il motore del gruppo DisCanto con il quale tiene numerosi concerti in Italia e all’estero. Compositore di canzoni, commenti teatrali e video. Collabora con varie Associazioni ed Enti per la diffusione della musica, in particolare quella etnica.