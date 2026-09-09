Trail della Maiella e Trabocchi Trail: l’Abruzzo corre tra monti e mare

MANOPPELLO – Dalla Maiella ai Trabocchi è un settembre nel segno del trail targato UISP, con due appuntamenti che stanno catalizzando l’attenzione degli appassionati della corsa off‑road tra panorami montani e scorci sul mare. A Manoppello è andata in scena l’Ultra Trail della Maiella, organizzata dal Marathon Club Manoppello Sogeda, che ha riportato gli atleti nel cuore del Parco Nazionale della Maiella lungo percorsi immersi nei boschi, tra eremi e sentieri storici. La distanza regina, 48,7 chilometri con 2.308 metri di dislivello positivo, ha premiato Francesco Vitali, davanti a Mario Denterino e Damiano Giulietti. Al femminile successo per Luisella Masciangelo, seguita da Lorena Forconi e Annalisa Fitti. Molto partecipato anche il Trail di 15 chilometri, con le affermazioni di Nicola Armanetti, Silvio Di Crescenzo e Ivan Capone, mentre tra le donne si sono distinte Melissa Palanza, Stefania Cavicchia e Pamela Bonvecchi. Entrambe le prove, omologate UISP, hanno avuto come cornice la Basilica del Volto Santo.

Intanto cresce l’attesa per il Trabocchi Trail Adventure, giunto alla seconda edizione e patrocinato dai Comuni di Casalbordino, Pollutri e Vasto. La manifestazione, organizzata dal Gruppo Trail Abruzzo ASD, torna sabato 12 settembre dopo il rinvio di aprile dovuto al maltempo che aveva danneggiato alcuni tratti nella zona di Punta Aderci. L’edizione 2026 propone due distanze: i 12 chilometri con partenza alle 15:00 dalla Riserva di Punta Aderci, preceduti dal ritrovo e dal ritiro pettorali al Bosco di Don Venanzio; e i 32 chilometri che scatteranno sempre alle 15:00 direttamente dalla Riserva di Pollutri. In programma anche una passeggiata immersa nello scenario naturale della costa vastese. Per aggiornamenti e informazioni è attiva la pagina Facebook Trabocchi Trail Adventure.