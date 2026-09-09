Abruzzo–UNESCO, Marsilio incontra Rojas a L’Aquila

L’AQUILA – «L’Abruzzo può mettere a disposizione competenze e progettualità per cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie applicate alla formazione dei giovani». Con queste parole il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha accolto a Palazzo Silone Fernando Andres Rojas, rappresentante UNESCO per il programma Città dell’Apprendimento.

Rojas è impegnato in un viaggio internazionale dedicato all’individuazione di progetti innovativi in ambito scolastico, con particolare attenzione all’Intelligenza Artificiale e alla robotica, settori considerati strategici per la formazione delle nuove generazioni. L’incontro all’Aquila ha rappresentato un primo confronto sulle possibilità di collaborazione tra Regione Abruzzo e UNESCO, con l’obiettivo di valorizzare iniziative capaci di rafforzare competenze digitali e percorsi educativi avanzati.

Il dialogo proseguirà nei prossimi giorni a Roma, dove è previsto un nuovo appuntamento tra Marsilio e i rappresentanti UNESCO per approfondire le prospettive di sviluppo e le opportunità legate ai progetti formativi in corso.