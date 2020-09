Una Toyota C-HR Hybrid al Comune di Pescara, domani la consegna

PESCARA – La concessionaria Pasquarelli Toyota rinnova il suo abbinamento con il Comune di Pescara in nome della sostenibilità ambientale. Avrà infatti luogo domattina, alle ore 11:30, in Largo Chiola – dinanzi alla scalinata di Palazzo di città – la consegna delle chiavi di una nuova C-HR, il “Coupè, SUV, Ibrido” di Toyota, che il Comune potrà utilizzare per i propri compiti di rappresentanza.

In un momento storico in cui è sempre più sentita la ricerca di una migliore mobilità sostenibile, ottenibile anche grazie ad una sensibile riduzione dell’inquinamento indotto dallo sfruttamento di vetture ibride, questo accordo assume un valore significativo. Anche alle luce delle azioni che l’amministrazione pescarese sta già da tempo mettendo in atto per favorire la mobilità e la micro mobilità “green” in città.